Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου

Μετά από 4 ώρες και 20 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών από τα μπλόκα που δεν είχαν προσέλθει στο περασμένο ραντεβού με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ και από τους αγρότες, αντιπροσωπεία από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές.

Αναμένονται δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών.

Στην αρχή της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη ης κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο Πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Υπενθυμίζεται η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών που συνομίλησαν με τον πρωθυπουργό

Η αντιπροσωπεία της Πανελαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ):

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

