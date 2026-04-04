ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μαρινάκης απαντά στο αν θα ζητηθούν οι έδρες από τους εξεταζόμενους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν ο πρωθυπουργός θα ζητήσει να παραδώσουν την έδρα τους.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε, αρχικά, πως πρόκειται για ελεγχόμενους όχι υπόδικους. «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας» σημείωσε.

Όπως είπε, από το 2019 έως και σήμερα, είναι 90 οι περιπτώσεις βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, «οι 20 είναι της δικής μας παράταξης», «αλλά δεν έχω ακούσει για παράδοση έδρας».

Ερωτώμενος εάν θα ζητηθεί, όντως, η παράδοση της έδρας, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη απαξία, ότι είναι δεμένη η υπόθεση, πριν και πάνω απ΄όλα πρέπει να δώσουν οι ίδιοι μία απάντηση».

Όταν οι δημοσιογράφοι επέμεναν σε αυτό το σημείο, κάλεσε να μην προτρέχουμε. «Ας δούμε τις θα ισχυριστούν. Αυτό να γίνει βεβαιότητα, να τοποθετηθούν οι ελεγχόμενοι για τον εαυτό τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως έχει απόλυτη συναίσθηση των πραγμάτων και διαθέτει αντανακλαστικά».

«Όλα θα τα απαντήσει η πραγματικότητα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στον σωστό χρόνο» συμπλήρωσε και καταλήγοντας είπε πως «κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά».