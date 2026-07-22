Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που διώκονται όσον αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καθίσουν στο εδώλιο σε ξεχωριστές, μεταξύ τους, δίκες.

Όπως γίνεται γνωστό, οι δίκες για τους Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κώστα Σκρέκα θα γίνουν από τις 2 Οκτωβρίου - η πρώτη - έως και τις 12 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κα Παπακώστα θα καθίσει πρώτη στο εδώλιο, στις 2 Οκτωβρίου, όταν και θα εκδικαστεί η υπόθεσή της από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. Επειδή είναι δικηγόρος, ακολουθείται άλλη διαδικασία.

Στις 27 Οκτωβρίου δικάζεται ο Χρήστος Μπουκώρος, στις 30/10 ο Μάξιμος Σενετάκης και τέλος στις 12 Νοεμβρίου θα δικαστεί ο Κώστας Σκρέκας.

Και στις τέσσερις δικογραφίες, αναφέρονται ως συγκατηγορούμενοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και μέλη της τότε ηγεσίας του Οργανισμού.

Εκείνοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές.

Οι κατηγορούμενοι, στο σύνολό τους, έχουν ήδη λάβει τις κλητεύσεις.