ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τους υπουργούς, αλλά με απαγορεύσεις

Στη διάθεση των βουλευτών είναι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά υπουργούς. Οι 11 βουλευτές, που συμπεριλαμβάνονται επίσης, θα κληθούν αύριο να μιλήσουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα όσα τους καταλογίζονται.

Η αίθουσα όπου υπάρχει το υλικό είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάθε βουλευτής θα έχει πρόσβαση, αλλά δεν θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες ή να αντίγραφα, μόνο να κρατάει σημειώσεις.

Όσον αφορά στους 11, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μπορούν να παραστούν στην Επιτροπή ή να στείλουν υπόμνημα.

Οι περισσότεροι πάντως εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αρθεί η ασυλία τους για να πάνε στη Δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Αυτό θα το κρίνει η Ολομέλεια μετά τις 19 Απριλίου για καθέναν ξεχωριστά.

Σήμερα, πάντως, τα πνεύματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα στη συνεδρίαση, μετά και το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

Όσοι παίρνουν τον λόγο μέσα στην Ολομέλεια από την αντιπολίτευση, ασκούν δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα.

Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, τα μέτρα που προτείνει ο πρωθυπουργός σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είναι τουφεκιές στον αέρα.