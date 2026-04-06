ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τους υπουργούς, αλλά με απαγορεύσεις

Στη διάθεση των βουλευτών είναι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά υπουργούς. Οι 11 βουλευτές, που συμπεριλαμβάνονται επίσης, θα κληθούν αύριο να μιλήσουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα όσα τους καταλογίζονται.
Η αίθουσα όπου υπάρχει το υλικό είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάθε βουλευτής θα έχει πρόσβαση, αλλά δεν θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες ή να αντίγραφα, μόνο να κρατάει σημειώσεις.
Όσον αφορά στους 11, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μπορούν να παραστούν στην Επιτροπή ή να στείλουν υπόμνημα.
Οι περισσότεροι πάντως εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αρθεί η ασυλία τους για να πάνε στη Δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Αυτό θα το κρίνει η Ολομέλεια μετά τις 19 Απριλίου για καθέναν ξεχωριστά.
Σήμερα, πάντως, τα πνεύματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα στη συνεδρίαση, μετά και το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.
Όσοι παίρνουν τον λόγο μέσα στην Ολομέλεια από την αντιπολίτευση, ασκούν δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα.
Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, τα μέτρα που προτείνει ο πρωθυπουργός σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είναι τουφεκιές στον αέρα.
- Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφανθεί ταχύτατα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.