Όπισθεν ολοταχώς από τον Καραχάλιο μετά τη διάψευση Καρυστιανού: «Έχει δίκιο η Μαρία, δεν είπε κανείς ότι το Κύμα είναι κόμμα»

«Έχει δίκιο η Μαρία», «κανείς δεν είπε ότι Το Κύμα είναι κόμμα, πόσο μάλλον "το κόμμα της Καρυστιανού"» αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Κώστα Καραμανλή, μία ημέρα μετά το «φωτογραφικό» ποστ για το «Κύμα» και τη διάψευση από τη Μαρία Καρυστιανού.

Με τη χθεσινή του ανάρτηση, ο Νίκος Καραχάλιος «φωτογράφιζε» ότι ο φορέας «Κύμα» είναι το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ωστόσο άμεσα η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 δήλωσε «άναυδη», κάνοντας λόγο για «διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Στο νέο του μήνυμα, ο Νίκος Καραχάλιος λέει: «Έχει δίκιο η Μαρία», «κανείς δεν είπε ότι Το Κύμα είναι κόμμα, πόσο μάλλον "το κόμμα της Καρυστιανού"», ενώ προσθέτει ότι όποιος το αναφέρει έτσι «προβάλλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτιση της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς».

Διαβάστε ακόμα: «Η Μαρία μας κάλεσε»: Φορέας «δείχνει» κόμμα Καρυστιανού και αποκαλύπτει το όνομα

Μάλιστα αναφέρει ότι Το Κύμα «θέλουμε να γίνει Σημείο Συνάντησης απλών πολιτών που επιθυμούν ένα Κίνημα για μια καλύτερη ζωή! Ένα hub, εναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής απόψεων +εργαλείο επικοινωνίας». «Ειναι αίτημα της Κοινωνιας. Γινεται πραξη με τη βοήθεια της Τεχνολογίας», είπε ο κ. Καραχάλιος, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας μια πλατφόρμα και όχι ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ !

Δεν ειπε κανεις οτι

ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma

ειναι κομμα,

ποσο μαλλον

"το κομμα της Καρυστιανου"

Οποιος το αναφερει προβαλει ειτε την καλόβουλη επιθυμία του

ειτε την κακοβουλη ταυτιση της με μια πολιτική κίνηση

που διαψεύδει η ιδια

συνεχώς!

https://t.co/v2C4oWZ0il — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Η διάψευση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού, μερικές ώρες μετά την ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου, έσπευσε να δηλώσει «άναυδη», επισημαίνοντας ότι: «Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο! Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο, παλιό πολιτικό σύστημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι η προσοχή της παραμένει στραμμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), όπου εκκρεμεί σημαντικό υπόμνημά της για την άσκηση ποινικών ερευνών κατά πολιτικών προσώπων, τονίζοντας ότι η δράση της βασίζεται σε πράξεις, έγγραφα και επιχειρήματα, χωρίς καμία εξαίρεση ή συμβιβασμό.

Χθες το πρωί, η Μαρία Καρυστιανού είχε μιλήσει και στο Podcast της Εφημερίδας των Συντακτών, όπου τα όσα είπε έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι στην πραγματικότητα «φωτογραφίζει» τη δημιουργία μίας νέας πολιτικής προσπάθειας, η οποία θα προέρχεται από απλούς πολίτες και όχι από επαγγελματίες πολιτικούς.

Δηλώνοντας απογοητευμένη από όλο το πολιτικό σύστημα, καταφέρθηκε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια εναντίον του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι είναι επαγγελματίας πολιτικός που άλλα λέει και άλλα κάνει, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, η οποία θα γίνει μέσα από τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική της ταυτότητα, τόνισε ότι βρίσκεται μακριά από αυτή την αντίληψη. «Δεν είμαι ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά», είπε. Σημείωσε ακόμα ότι από μόνο του δε γίνεται τίποτα. «Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες, που μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, όχι μόνο από ένα πρόσωπο».

Διαβάστε ακόμα: Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει τις φήμες για ίδρυση κόμματος - «Μένω άναυδη...»

Επεσήμανε ότι βλέπει τη λύση να δημιουργείται ήδη. «Έχω αντιληφθεί ότι το νέο προχωράει γοργά. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να βγούμε από αυτή την κατάσταση.

Αυτό πρέπει να το οργανώσουμε καλύτερα, να το προφυλάξουμε. Μένω με το βλέμμα στραμμένο προς αυτό το καινούργιο που έχει ξεκινήσει να δημιουργείται», είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι την πλησιάζουν άνθρωποι — όχι μόνο απλοί πολίτες αλλά και ακαδημαϊκοί — οι οποίοι της καταθέτουν τις σκέψεις τους για τη σωτηρία της χώρας. «Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, θα βγάλει και τον ηγέτη της», είπε. Καταλήγοντας, τόνισε ότι «εάν υπάρχει μία τέτοια ομάδα, βεβαίως και θα συνεργαστώ. Εξάλλου, κι εγώ θέλω να έχω μία λύση όταν έρθουν οι εκλογές».