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Οργή Μητσοτάκη για τη Βάγια Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα, θα εξορίσουμε την τρομοκρατία»

Εμφανώς φορτισμένες οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την τραγική είδηση θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

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Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο | Eurokinissi
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Εμφανώς φορτισμένες οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την τραγική είδηση θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα, κατά τη φονική εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε για το συμβάν; «Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή.

Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο!».

Οργή Μητσοτάκη: «Να διαλύσουμε το σκοτάδι των λίγων»

«Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος.

Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.

Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος.

Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

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