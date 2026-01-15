Ορόσημο για την άμυνα η ένταξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων»: Τι σηματοδοτεί για το Πολεμικό Ναυτικό

Σήμερα (15/1) στις 11:00 λαμβάνει χώρα η τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra που θα κοσμήσει το ελληνικό Ναυτικό, την «Κίμων» στην οποία θα παραστεί ο πρωθυπουργός.

Με την αποβίβαση θα ξεκινήσει η τελετή απόδοσης τιμών και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, και οι άλλοι επίσημοι θα παρακολουθήσουν την διέλευσή της.

Μόλις ολοκληρωθεί η διέλευση θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον Κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννης Κιζάνη.

Φρεγάτα Belharra Κίμων - Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο πλοίο (κέντρο επιχειρήσεων κλπ) και στη συνέχεια όταν η Φ/Γ ΚΙΜΩΝ θα πλησιάζει τον φαληρικό όρμο, θα πραγματοποιηθεί διέλευση πλησίον του Θωρηκτού Γ. ΑΒΕΡΩΦ και της Τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

Η συμπερίληψη της «Κίμων» μαζί με τα υπολοιπα «αδέλφια» της αντανακλά ως κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη την ενίσχυση της Άμυνας και των ΕΔ της χώρας και την προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στο νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και των τριών υπολοίπων φρεγατών FDI HN (Belharra) στο Πολεμικό Ναυτικό που θα ακολουθήσει, συνιστά ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη.

Πότε έρχονται οι υπόλοιπες Belharra

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Οι νέες φρεγάτες “Belharra”, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη. Προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στρατηγικό ρόλο (με τη δυνατότητα να φέρουν στον οπλισμό τους πυραύλους εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων), ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2, ενσωματώνουν 11 βελτιώσεις, προϊόν της εμπειρίας από σύγχρονες συγκρούσεις και την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως ανέφερε και ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της Σύμβασης στη Βουλή των Ελλήνων, «πρέπει τα ελληνικά πλοία να έχουν, στις συνθήκες που σήμερα βρισκόμαστε, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα».

Η παραλαβή του «ΚΙΜΩΝΑ» δεν αποτελεί απλώς την απόκτηση ενός σύγχρονου πλοίου. Είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, τον θόλο ολιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», την έμφαση στην Καινοτομία και στα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τις υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.