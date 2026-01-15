Πότε θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: Η προϋπόθεση – «κλειδί»

Αύριο Παρασκευή ή τη Δευτέρα (19/01) εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους «σκληρούς» αγροτοσυνδικαλιστές που μετά από αλλεπάλληλες αρνήσεις αποφάσισαν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Το «κλειδί» για τον καθορισμό της ημέρας του ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο χρόνος που θ’ ανοίξουν οι ίδιοι τους δρόμους.

Η φιλοσοφία του Μεγάρου Μαξίμου πάντως είναι πως όλα πρέπει να γίνουν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, καθώς όπως μεταδίδουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ο λόγος αποδοχής αυτής της συνάντησης εκ μέρους του Πρωθυπουργού - παρά τα τρία «όχι» και την αδιαλλαξία που επέδειξαν όσοι τώρα τη ζητούν - έγινε με κριτήριο τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των υπόλοιπων πολιτών.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη εφόσον οι δρόμοι ανοίξουν σήμερα (15/01), η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει και αύριο.

Το παράθυρο αποκλιμάκωσης πάντως δεν δημιουργήθηκε έτσι απλά. Επήλθε μετά από πλούσιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ηχηρά μηνύματα και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, καθώς και την αποδοχή από τα μπλόκα των όρων της κυβέρνησης μπροστά στο αδιέξοδο που έβλεπαν μπροστά τους.

«Πρώτα θα ανοίξετε τους δρόμους και μετά θα οριστεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό» ήταν το μήνυμα που μετέφερε με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στους εκπροσώπους των μπλόκων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κατά τις χθεσινές τηλεφωνικές διαβουλεύσεις κατόπιν του δικού τους αιτήματος για μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Προϋπόθεση που τέθηκε ως αδιαπραγμάτευτη, καθιστώντας σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν προτίθεται να κάνει βήμα πίσω από αυτή, σε συνδυασμό βεβαίως με τους όρους για μια αντιπροσωπεία με λογικό αριθμό που δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα (+ 5 μόνο ως παρατηρητές) ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός διάλογος, αλλά και τη μη συμμετοχή σε αυτή προσώπων που ελέγχονται για παραβατικές συμπεριφορές ή παράνομες επιδοτήσεις.

«Τελευταία ευκαιρία» για άρση του αδιεξόδου

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι μία κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα θα έκλεινε αυτομάτως και την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου με μεγάλους χαμένους τους ίδιους τους αγροτοκτηνοτρόφους, που ήδη εμφανίζονταν ακατανόητα άκαμπτοι χάνοντας σταδιακά τη συμπάθεια της ελληνικής κοινωνίας.

«Ό,τι ήταν να γίνει έγινε ενώ ήσασταν κατ’ επιλογή απόντες. Εσείς είστε οι χαμένοι όσο επιμένετε στους εκβιασμούς», φέρεται να είπε ο Υπουργός στους συνομιλητές του, δίνοντας την αίσθηση «μιας τελευταίας ευκαιρίας» για άρση του αδιεξόδου, που πια έμοιαζε να φθείρει περισσότερο τους ίδιους.

Άπαντες είχαν ήδη αντιληφθεί ότι η συμπεριφορά τους είχε φτάσει τον κόμπο στο χτένι και πως τα αυστηρά μηνύματα του Πρωθυπουργού το βράδυ της Τρίτης, ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί εκβιασμούς, παρανομίες και παραλογισμούς και ότι οι πόρτες της κυβέρνησης είναι «ερμητικά κλειστές σε κάθε είδους απειλές», δεν ήταν εν κενώ.

Χάρασσαν μια κόκκινη γραμμή πιο εμφατικά από κάθε άλλη φορά τις τελευταίες 45 ημέρες, δηλώνοντας το τέλος κάθε ικμάδας ανοχής απέναντι στο κόψιμο της χώρας στα δύο και γύριζαν ανάποδα την άμμο στην κλεψύδρα για την επιβολή διοικητικών προστίμων και διώξεων για παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Παράλληλα, η συνάντηση των εκπροσώπων 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων με τον Πρωθυπουργό αλλά και η χθεσινή αγροτοκτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Τσιάρα για τεχνικά ζητήματα με αιχμή το ΑΤΑΚ, τους κατέστησε πιο σαφές το κυβερνητικό μήνυμα ότι «τις λύσεις δεν τις δίνουν τα μπλόκα, αλλά μόνο ο ειλικρινής διάλογος», δίνοντάς τους την αίσθηση ότι σταδιακά απομονώνονται και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε μια αδιέξοδη τακτική που αντί για οφέλη θα τους φέρει αντιμέτωπους με το νόμο.

Η διαφαινόμενη διάσπαση που άλλαξε τους όρους

Αυτές ήταν οι κρίσιμες παράμετροι που οδήγησαν στη μεταστροφή του κλίματος και από τη νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που προοιωνίζονταν η χθεσινή σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας με νέο κλείσιμο των εθνικών οδών και συλλαλητήριο στην Αθήνα, κατέληξαν αρχικά ομόφωνα στο «ναι στο διάλογο» και κατόπιν ψηφοφορίας «όχι σε συλλαλητήριο».

Τις αποφάσεις βάρυνε και η διαφαινόμενη διάσπαση μετά τη συνάντηση των αποκαλούμενων «προθύμων» με τον Πρωθυπουργό, η οποία παρήγαγε συγκεκριμένα αποτελέσματα και εκείνη που επίκειται με κτηνοτρόφους για την ευλογιά. Κατά πληροφορίες αρκετοί απομάκρυναν χθες ήδη τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα, ενώ η ψηφοφορία για το συλλαλητήριο με αποτέλεσμα 19 υπέρ - 19 κατά και 19 λευκά ανέδειξε το ρήγμα στο μέτωπο του αγώνα.

Συνεπώς ο διάλογος έμοιαζε πια μονόδρομος και ως η μοναδική διέξοδος για τους ίδιους.

Η κυβέρνηση εξάλλου είχε φροντίσει να διαμηνύσει από νωρίς το πρωί ότι περαιτέρω αποκλεισμοί του εθνικού οδικού δικτύου δεν θα την έβρισκε θεατή με σταυρωμένα τα χέρια και ότι δεν θα δεχόταν επουδενί ένα διάλογο με κλειστούς δρόμους είτε με όρους που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.