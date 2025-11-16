Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκαλούσε τους Έλληνες «τζαμπατζήδες, τεμπέληδες που πρέπει να τιμωρηθούν»

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να άργησε λιγάκι να έρθει στα μέρη μας, αλλά ήδη έχει αφήσει ισχυρό (;) αποτύπωμα. Πάρτι, Αργυρός, τουαλέτες, εκδηλώσεις, συνάντηση με την θεσμική ηγεσία της χώρας και μία συνέντευξη μέσα από την οποία μας προϊδέασε πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να μπουν στα λιμάνια της χώρας. «Τι δουλειά έχει η (κινεζική) Cosco στον Πειραιά;» είπε σε ελεύθερη μετάφραση.

Η αξιαγάπητη Κίμπερλι, σε ένα γενικό πλαίσιο μας αγαπάει. Λατρεύει τη χώρα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Τώρα! Το 2025, γιατί το 2015 δεν φαίνεται να μας συμπαθούσε και τόσο πολύ. Τζαμπατζήδες μας έλεγε, τεμπέληδες που αγαπάμε το κάπνισμα και πρέπει να τιμωρηθούμε όπως ένα σκυλάκι που κατουράει το χαλάκι κτλ.

Τα προσβλητικά αυτά σχόλια, τα έκανε κατά τη διάρκεια της οικονομικής ελληνικής κρίσης του 2009-2018. Μιλώντας στο The Five του Fox News το 2015, περιέγραψε – σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων - τους Έλληνες ως «τζαμπατζήδες» (σ.σ. που ζουν εις βάρος άλλων) και που θα έπρεπε να τιμωρηθούν, αφού απέρριψαν την προσφορά διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το ελληνικό κοινό την απέρριψε συντριπτικά στο δημοψήφισμα Τσίπρα, με το 61% να ψηφίζει κατά του μέτρου.

Αντιδρώντας στα αποτελέσματα, τα οποία τελικά οδήγησαν στις παραιτήσεις των ηγετών των ελληνικών κομμάτων και στη συμφωνία του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα σχέδιο λιτότητας με την ΕΕ, η Γκίλφοϊλ περιέγραψε τους Έλληνες ως «τεμπέληδες και υπερβολικά εξαρτημένους από την κυβέρνηση».

Τι έλεγε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ | GreekReporter

«Εννοώ, σε κανέναν δεν αρέσουν οι λάτρεις των τσιγάρων», δήλωσε. «Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει».

«Ρούφα το», αναφώνησε. «Σήκω το πρωί. Πήγαινε στη δουλειά. Συνταξιοδοτείστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Έχεις, ας πούμε, πολιτικούς που δίνουν ανεξέλεγκτες υποσχέσεις, αγοράζοντας ψήφους με δικαιώματα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν».

Συγκρίνοντας τους Έλληνες πολίτες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο, ο Γκίλφοϊλ κατέληξε λέγοντας «κανείς δεν τους τιμωρεί» όπως όταν ένας «σκύλος κατουράει στο χαλί».