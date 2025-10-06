Πάνος Ρούτσι: «Η Εισαγγελέας δεν είναι ενήμερη για το αίτημα περί τοξικολογικών» λέει η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μετά τις εξελίξεις με το φερόμενο «πράσινο φως» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, ότι η Εισαγγελέας δεν είναι ενήμερη για το συμβάν.

Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως η Εισαγγελέας έλαβε έναν κλειστό φάκελο, από την εξέταση του οποίου θα πάρει τη σχετική απόφαση για τη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Δεν γνωρίζει και δεν είναι ενήμερη. Έχει έδρα και μετά θα δει τι της έστειλαν και θα πάρει τη σχετική απόφαση» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας πως πρόκειται για δεύτερη φορά, που επαναλαμβάνεται το ίδιο συμβάν.

Πάνος Ρούτσι: Τι ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Μέχρι αυτή τη στιγμή και η ώρα είναι 14:50 δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτα και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις» τόνισε η ίδια σχετικά με τις πληροφορίες που διακινούνται στα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με το αίτημα εκταφής του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

«Αυτό δεν είναι κάτι τελειωτικό, θα αποφασίσει το συμβούλιο Εφετών και βεβαίως δεν έχει καθόλου κλείσει το θέμα για το εάν έκλεισε νόμιμα η ανάκριση» είπε.

«Η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής που έχω από τον συνάδελφό μου στη Λάρισα και αντίκλητο της οικογένειας είναι ότι πριν από λίγα λεπτά μπήκε ο ίδιος στο γραφείο της Εισαγγελέως, εκείνη την ώρα εκείνη παρέλαβε κάτι σε κλειστό φάκελο. Της είπε ότι δεν γνωρίζει και δεν είναι ενήμερη. Έχει έδρα και μετά θα δει τι της έστειλαν» εξήγησε.

«Αυτό το σκηνικό είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται. Πρώτα κυκλοφορεί μία πληροφορία, στη συνέχεια κάνουμε αγωνιώδεις προσπάθειες για να διαπιστώσουμ εαν ισχύει. Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ενήμερος ο ενδιαφερόμενος εισαγγελέας και ακολουθούν πράξεις που δεν έχουν εκδοθεί, ενώ κυκλοφορούν στα ΜΜΕ. Αυτή η συνθήκη είναι προβληματική για όλους τους πολίτες και τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι. Κάποιοι παίζουν με την ψυχή του και τη ζωή τους, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Αυτός ο αγώνας δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων αλλά η κατάθεση όλου του του είναι, για να δικαιώσει το παιδί του. Από πλευράς εξουσιών είναι η πιο χυδαία και αποτρόπαια άρνηση των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα είτε έχουν απορριφθεί, είτε εκκρεμούν χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας. Αυτό που υπάρχει είναι ότι σε αντανάκλαση της πίεσης της κοινωνικής πίεσης των πολιτών» τόνισε.