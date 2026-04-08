Παπασταύρου: «Τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξέφρασε στον ΣΚΑΪ την εκτίμηση ότι η εκεχειρία ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως εντός Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία μίσθωσης γεωτρύπανου, με στόχο την πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τον Φεβρουάριο του 2027.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, τόνισε ότι η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας αποτελούν θετική εξέλιξη για τη χώρα, ιδίως λόγω της σημασίας της ναυτιλίας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία παραμένει προσωρινή και αβέβαιη.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή επάρκεια, υπογράμμισε ότι η διεθνής αστάθεια ασκεί έντονες πιέσεις στα αποθέματα, γι’ αυτό και η χώρα διατηρεί συνεχή συντονισμό με την αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Επισήμανε ακόμη ότι η ομαλοποίηση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσκαιρη αποκλιμάκωση των τιμών.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος ενόψει Πάσχα, σημείωσε ότι πραγματοποιείται σύσκεψη ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις λόγω αυξημένης παραγωγής και να διασφαλιστεί η σταθερότητα.

Για το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, τόνισε ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής. Όπως ανέφερε, από την 1η Απριλίου έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα οι πρώτες δύο μικρές μονάδες αποθήκευσης, με στόχο την επίτευξη συνολικής ισχύος 1,5 GW έως το τέλος του 2027.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ως προς το ενδεχόμενο μπλακ άουτ, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μακροπρόθεσμα η ενεργειακή ασφάλεια περνά μέσα από την αξιοποίηση εγχώριων πηγών.

Τέλος, σημείωσε ότι δρομολογούνται ερευνητικές δραστηριότητες στο Ιόνιο από διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Όπως κατέληξε, η πρόοδος είναι ταχεία, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί αν τα πιθανά κοιτάσματα είναι οικονομικά βιώσιμα και εκμεταλλεύσιμα.