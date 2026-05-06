Παπαστεργίου για απαγόρευση social media: «Το καλοκαίρι το νομοσχέδιο περνάει στη Βουλή»

Νέα μέτρα φέρνει η κυβέρνηση για τους ανηλίκους και στα σκαριά είναι η απαγόρευση των social media κάτω των 15, ενώ εξετάζεται και η αγορά τσιγάρων και ποτών. Για τα προσεχή πλάνα μίλησε σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τόνισε ότι μέχρι 1 Ιανουαρίου του 2027 πρέπει να έχουν ενημερωθεί όλοι οι γονείς προκειμένου να γίνει το επόμενο βήμα με την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων.

«Το νομοσχέδιο έχει ήδη πάει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια προκειμένου να δούμε τη συμβατότητα με την ευρωπαική νομοθεσία. Πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι θα έχει γυρίσει πίσω, προκειμένου να περάσει από την ελληνική Βουλή», ανέφερε αρχικά.

«Πρέπει από τον Σεπτέμβριο και μετά να ενημερώσουμε και τους γονείς - ξέρετε αν η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας και το παιδί πάρει το κινητό της μαμάς ή του μπαμπά (και το κάνει μόνο του) δεν θα έχουμε κάνει κάτι.

Ναι στο ίντερνετ, Το ίντερνετ πλέον είναι εργαλείο, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Αλλά όχι στα social media, τουλάχιστον για τους κάτω των 15», συμπλήρωσε λέγοντας ότι θα εφαρμοστεί από το 2027.

Αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης της απαγόρευσης, σημείωσε: «Είναι ένα δύσκολο έργο. Αν δεν συνεργαστούν οι πλατφόρμες δεν θα γίνει τίποτα. Οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από 1/1 του 2027, να γίνει επανεξέταση ηλικίας. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει σε πιο ήπια μέτρα αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία».

Παπαστεργίου για απαγόρευση ποτών και τσιγάρα: «Η ΕΛΑΣ κάνει πολλούς πλέον ελέγχους»

Σχετικά με την αγορά ποτών και τσιγάρων, ο Υπουργός δήλωσε ότι στο μητρώο όπου έχουν δηλωθεί τα σημεία πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων έχουν δηλωθεί πάνω από 85.000 επιχειρήσεις.

«Η ΕΛΑΣ κάνει πολλούς πλέον ελέγχους. Αυτό που στην ουσία κάναμε είναι ότι πλέον δεν δίνουμε τη δυνατότητα στα ανήλικα παιδιά, που είχαν παραχαράξει ψηφιακές ταυτότητες, να το κάνουν πλέον με το Kids Wallet».