Μενού

Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου υποψήφιοι της ΝΔ στις εκλογές - Σε ποιες περιφέρειες κατεβαίνουν

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τις υποψήφιοτητες των Δημήτρη Παπαστεργίου, Νίκου Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρας Σδούκου.

Reader symbol
Newsroom
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τρία πρόσωπα που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες εκλογές γνωστοποιεί το κόμμα.

Ειδικότερα, γίνεται γνωστό πως στις ερχόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιοι οι: Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρα Σδούκου.

Πρόκειται για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

  • Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
  • Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
  • Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ