Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου υποψήφιοι της ΝΔ στις εκλογές - Σε ποιες περιφέρειες κατεβαίνουν

Τρία πρόσωπα που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες εκλογές γνωστοποιεί το κόμμα.

Ειδικότερα, γίνεται γνωστό πως στις ερχόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιοι οι: Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρα Σδούκου.

Πρόκειται για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών».