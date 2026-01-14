Το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αγρότες, το λάθος του Καραχάλιου και η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ

Και μόνο ότι το χθεσινό ραντεβού του Μητσοτάκη με τους αγρότες και τους παραγωγούς κράτησε 3,5 ώρες δείχνει ότι έγινε μια σοβαρή συζήτηση, καθώς οι άνθρωποι που κάθισαν στο τραπέζι του Μαξίμου ξέρουν τα θέματα και δεν πετούσαν πυροτεχνήματα στον αέρα. Ο καθένας που έπαιρνε τον λόγο από τους 25 παραγωγούς έθετε και ένα ουσιαστικό ζήτημα, με τον Μητσοτάκη σε αρκετά σημεία να παρεμβαίνει στη συζήτηση, να κάνει παρατηρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά αυτό ή το άλλο θέμα να συζητηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς, δείχνοντας κυρίως προς τη μεριά του Χατζηδάκη και του Τσιάρα. Γενικώς, η συζήτηση ήταν οργανωμένη, χωρίς παραφωνίες και περιττές εντάσεις, καθώς οι άνθρωποι περιέγραφαν συγκεκριμένα προβλήματα, ενώ εμφανίστηκαν και οι ίδιοι πολύ προβληματισμένοι για τους αγροτοπατέρες στα μπλόκα.

Το μήνυμα στους σκληρούς

Πάντως, με τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά τη συνάντηση δεν είδα διόλου διατεθειμένο τον Μητσοτάκη να προχωρήσει σε νέο διάλογο με τους σκληρούς των μπλόκων, οι οποίοι συνεδριάζουν και ξανασυνεδριάζουν, αφού αρνήθηκαν για τρίτη φορά να πάνε σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πάντως, η εικόνα της χθεσινής συνάντησης δείχνει ότι όσοι πήγαν έφυγαν με ένα σημαντικό πακέτο πάνω από 100 εκατομμύρια, χώρια από τα 3,8 δισ. που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, το ερώτημα είναι αν θα μείνουν στα μπλόκα όσοι διαμαρτύρονται διαρκώς ή αν αυτά θα αρχίσουν να ατονούν από ανθρώπους που ικανοποιούνται από τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν και τις βελτιώσεις που έγιναν.

Οι δημοσκόποι ξεκινούν τις μετρήσεις

Αυτή την εβδομάδα οι δημοσκόποι πιάνουν δουλειά, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το σκηνικό που διαμορφώνεται στην αυγή του νέου έτους. Να δουν ειδικά τι γίνεται με τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα. Εγώ απευθύνθηκα σε έναν ιδιαίτερα έμπειρο, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει τις μετρήσεις, καθώς και αυτός έχει απορίες, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι το πολιτικό σκηνικό είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο. «Όταν κάποιος σου λέει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, είναι ερώτημα πώς τον μετράς», μου είπε ο δημοσκόπος. Μάλιστα, με βάση την ανάλυσή του η εκλογική δεξαμενή των δύο κυοφορούμενων σχηματισμών είναι ταυτόσημη, καθώς π.χ. και τα δύο κόμματα θέλουν να αντλήσουν ψηφοφόρους από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε ακόμη: Το χρονικό και τα μηνύματα πίσω από την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Το λάθος του Καραχάλιου

Ρώτησα επίσης τον δημοσκόπο που μου έκανε την ανάλυση πώς βλέπει τη διελκυστίνδα του Νίκου Καραχάλιου με τη Μαρία Καρυστιανου και τις αποκαλύψεις για γερόντισσες, αστρολόγους και άλλα τινά. «Στην αρχή είναι δεδομένο ότι της έκανε ζημιά και ανέδειξε μια εικόνα της που οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πιο αριστεροί δεν φαντάζονταν. Αλλά πλέον το παρακάνει και μάλλον γυρίζει μπούμερανγκ», μου είπε η πηγή μου, εκτιμώντας ότι...το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται και ο παπάς, όπως λέει ο λαός. Κοινώς, οι καθημερινοί φιλιππικοί του Καραχάλιου στα κανάλια εναντίον της Καρυστιανού πλέον βαίνουν εις βάρος του.

«Μην καεί νωρίς»

Το άκουσα και οφείλω να το μεταφέρω. Συνομιλούσα με βουλευτή της ΝΔ που υποστηρίζει ότι το στάρι Καρυστιανού θα τελειώσει νωρίς γιατί η ίδια δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει μια αξιόπιστη ομάδα για να διεκδικήσει ένα σοβαρό ποσοστό στις εκλογές. Στο σχόλιο γιατί αυτό ανησυχεί τη ΝΔ, η απάντηση ήταν πως δεν θέλουν «να καεί νωρίς» ώστε να συνεχιστεί η αναμπουμπούλα στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Εγώ πάλι θεωρώ πως η παρουσία μιας σοβαρής εναλλακτικής θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπειρωτικά για την κυβέρνηση, αλλά εγώ είμαι εγώ και κρατάω την άποψη μου για μένα και εσάς τους αναγνώστες.

Μια αναμενόμενη παραίτηση

Η χθεσινή πάντως παραίτηση της Καρυστιανού από την θέση της Προέδρου του Συλλόγου των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ήταν περίπου αναμενόμενη. Εδώ και εβδομάδες υπήρχε η αίσθηση πως η ίδια χρησιμοποιούσε τον σύλλογο για την δική της προβολή και την εξυπηρέτηση των δικών της πολιτικών στόχων. Η ανακοίνωση για την ίδρυση πολιτικού φορέα ανέδειξε το χάσμα μεταξύ των υπολοίπων μελών του ΔΣ με την ίδια να ανακοινώνει την παραίτηση της μέσα από μια επιστολή γεμάτη αιχμές και προσωπικές πικρίες.

Η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μια αισιοδοξία που δεν εκφράζεται προς τα έξω όμως διαπνέει τη συλλογιστική του Προέδρου και της ηγετικής ομάδας. Σύμφωνα με αυτήν, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθηλωμένο δημοσκοπικά, ωστόσο η πολυδιάσπαση και η κακοφωνία της αντιπολίτευσης θα λειτουργήσει ευεργετικά για το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες. Δηλαδή οι ψηφοφόροι που είναι δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη θα κατευθυνθούν εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική. Εγώ πάλι λέω ότι θα το μάθουν οριστικά το αργότερο στους επόμενους 15 μήνες.