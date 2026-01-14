Το χρονικό και τα μηνύματα πίσω από την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Ως πολιτικό πρόσωπο που ετοιμάζεται να ιδρύσει ένα νέο κόμμα και όχι ως πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών θα αντιμετωπίζεται, πλέον, η Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της από τον Σύλλογο.

Είχε προηγηθεί η «πύρινη» επιστολή των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που της ζητούσαν, εφόσον αποφάσισε να κατέβει στον πολιτικό στίβο, να αποσυνδέσει τον Σύλλογο από την οποιαδήποτε επόμενη κίνησή της.

Η Μαρία Καρυστιανού, με την ανάρτηση της στα social media, άφησε αιχμές για υπονόμευσή της ενώ έκανε λόγο για «τρικλοποδιές» που της έβαλαν, προχωρώντας σε καταγγελίες για μέλη του συμβουλίου.

Την ίδια ώρα, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα έχει καμία επαφή με τους συγγενείς άλλων θυμάτων, ακόμη και αν δεν την στηρίζουν πολιτικά.

Διαβάστε επίσης: Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν πως, επειδή δεν ήταν διατεθειμένη μέχρι χθες να αφήσει έτσι τη μάχη και να οδηγηθεί στην παραίτηση αυτή, η κίνησή της αυτή καθιστά μία πρώτη ήττα. Ορισμένοι, πάλι, πιστεύουν πως με αυτή της την πρωτοβουλία δείχνει πως δεν θέλει να πάει σε ένα ανοικτό μέτωπο με ανθρώπους που μοιράστηκε αυτό τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας των δικών τους ανθρώπων στην τραγωδία των Τεμπών.

Το λάθος μήνυμα από μια σύγκρουση με τους συγγενείς είναι κάτι που φαίνεται να την απασχολεί, όπως και το γεγονός πως είχε αναφέρει πως αν της είχε ζητηθεί εγγράφως να αποχωρήσει, θα το έκανε.

Καρυστιανού: Η επικράτηση του διχασμού

Η κα Καρυστιανού, ωστόσο, μίλησε για εκ των έσω κομματικά κριτήρια που επικρατούσαν αλλά και για το γεγονός ο διχασμός επικράτησε πως εν τέλει.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονίζει μητέρα θύματος Τεμπών: «Δεν ρωτάνε για τα παιδιά που χάθηκαν και ασχολούνται με το κόμμα Καρυστιανού»

Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι αναφορές της για παρατυπίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και για μια άκυρη απόφαση ως προς το αίτημα παραίτησης προσάπτοντας «κίνητρα τα οποία δεν αρμόζουν σε συλλογικό όργανο».

Μάλιστα, μίλησε και για συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αιχμή την άρνηση της δημοσιοποίησης των οικονομικών του Συλλόγου αλλά και στην υποβάθμιση των παρεμβάσεων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, σημειώνεται πως οι όποιες ενστάσεις είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι έβαλε κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.