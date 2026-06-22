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ΠΑΣΟΚ για Ασημακοπούλου: «Δεν καταδικάστηκε για ένα email αλλά για διαρροή προσωπικών δεδομένων»

Σκληρή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ για την καταδίκη στελεχών της σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των αποδήμων.

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Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων. 

Το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τα εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν καταδικάστηκαν απλώς για «ένα email», όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβερνητική προπαγάνδα.

Σημειώνει, αντίθετα, ότι «καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά».

«Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της “επιτελικής αριστείας” της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
 

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