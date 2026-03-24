ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Ντίλιαν για υποκλοπές: «Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, με νέα ανακοίνωση του, αναφορικά με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν που καταδικάστηκε για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ο Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές, δήλωσε στο Inside Story ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δείχνοντας εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο ιδρυτής της εταιρείας παρακολούθησης Intellexa αποκάλυψε στο Reuters ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του από ελληνικό δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, στις 26 Φεβρουαρίου, ελληνικό δικαστήριο τον καταδίκασε μαζί με τρία ακόμη άτομα για πλημμεληματικές κατηγορίες, επιβάλλοντας τους ποινές φυλάκισης με αναστολή, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης.