ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας»

«Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκάλυψη την οποία επιχειρεί με την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησε και στην εξεταστική για τα Τέμπη», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υποστήριξαν «σε μια ακόμη επικοινωνιακή παράσταση, η κυβερνητική πλειοψηφία, ζήτησε να σταλούν στη δικαιοσύνη οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου, στελέχους της ΝΔ, του κ. Στρατάκη, πολιτευτή της ΝΔ και του κ. Μαγειρία, (η οποία ακόμη δεν έχει δοθεί). Στο αίτημά της ωστόσο δεν αναφέρει το ενδεχόμενο αδίκημα για το οποίο ζητείται η έρευνα».

«Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, θυμίζουμε ότι η "τύχη" έχει χαμογελάσει στον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ κ. Στρατάκη και τον κ. Μαγειρία ο οποίος επεδίωξε να ενταχτεί στα ψηφοδέλτιά της. Ίσως αποτελεί σύμπτωση ότι όποιος είναι στέλεχος τη ΝΔ κερδίζει ! Εάν η ΝΔ επιθυμεί να ερευνήσει την τέλεση ενδεχόμενων αδικημάτων από μάρτυρες που κατέθεσαν στην επιτροπή, να της θυμίσουμε ότι οι πρώτες καταθέσεις που θα πρέπει να διαβιβασθούν στη δικαιοσύνη, είναι αυτές του κ. Βορίδη και του κ. Παππά και οι δυο για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας», τόνισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας την κατάθεση της ορκωτής ελέγκτριας των Οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα έτη 2021, 2022, Δέσποινας Μαρκοπούλου, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισαν ότι παρά την αρχική της άρνηση να καταθέσει, «προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και κατέθεσε χρήσιμα στοιχεία, επιλέγοντας να αρνηθεί να απαντήσει σε κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις».

«Η μάρτυρας ανέφερε ότι τα βασικά ευρήματα στα οποία βασίστηκε η επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην γνώμη των ορκωτών ελεγκτών αφορούσαν τα κριτήρια διαπίστευσης, λανθασμένες πληρωμές και πληρωμές χωρίς επαρκείς ελέγχους. Επιβεβαίωσε με την κατάθεσή της ότι από το 2022 η ΕΕ είχε προτείνει την επιτήρηση του Οργανισμού και ότι η ίδια είχε ενημερώσει τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο για τα προβλήματα και τα κενά που υπήρχαν σε ότι αφορά βασικά κριτήρια, η μη πλήρωση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαπίστευση του», τόνισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Όταν ερωτήθηκε αν μετά την διαπίστωση τόσο κρίσιμων κενών και ελλείψεων, ζήτησε εκτάκτως συνάντηση για να σημάνει συναγερμό στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι εγγράφως και προφορικώς τους είχε ενημερώσει. Κατέθεσε επίσης ότι υπήρχε είτε καθυστέρηση είτε διάθεση απόκρυψης στοιχείων από στελέχη και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ίδια ως ελεγκτικό όργανο ζητούσε στοιχεία ή καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Επιβεβαίωσε δε ότι η πρακτική απόκρυψης καταγγελιών, όπως εκείνων που "έμεναν στο συρτάρι για μήνες", σύμφωνα με τις επισυνδέσεις του κ. Μπαμπασίδη, είναι παντελώς ασύμβατη με οποιοδήποτε ελεγκτικό πρωτόκολλο. Παρά ταύτα, δεν έδωσε πειστική εξήγηση για το πώς άσκησε την εποπτική της αρμοδιότητα, παρότι γνώριζε αυτή τη συστημική δυσλειτουργία».

Με την κατάθεσή της η κ. Μαρκοπούλου επεσήμανε ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές διευθυντών «δεν είναι σύνηθες φαινόμενο» και πως όσοι αναλάμβαναν δεν είχαν την απαιτούμενη εμπειρία, γεγονός που επιδείνωνε τη κακή λειτουργία του Οργανισμού. Το ίδιο επιβεβαίωσε και για τις συχνές αλλαγές των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με την ελεγκτική γνώμη των ετών 2021-2022-2023 ως ορκωτή λογίστρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας δήλωσε πως οι γνώμες της βασίστηκαν στα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής που την τροφοδοτούσαν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν γνώριζε τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία.

Σε ό,τι αφορά τη γνωστή σε όλους σύγκρουση συμφερόντων (Τεχνικός σύμβουλος, Συντονιστής ΚΥΔ) παράμετρος με καταλυτική επίδραση στη δυσλειτουργία του Οργανισμού, αρνήθηκε να απαντήσει αν την είχε αντιληφθεί επικαλούμενη ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται εκτός των καθηκόντων της. Εάν γνώριζε μεταγενέστερα πρόσθετα στοιχεία ίσως η ελεγκτική της γνώμη να είχε διαφορετικό περιεχόμενο.

Κατά τη θητεία της, όπως η ίδια κατέθεσε, υπεύθυνος για τις πληρωμές και την διαβίβαση της τελικής λίστας πληρωμών στην Τράπεζα, ήταν ο κ. Τασούλης, ο οποίος όταν προσήλθε στην Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είχε μόνον «τυπικές» και όχι πραγματικές αρμοδιότητες. Η αντίφαση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός Οργανισμού με στελέχη που ήταν αμετακίνητοι για πολλά χρόνια κομβικό ρόλο και σήμερα εμφανίζονται ως αμέτοχοι.

«Όπως προκύπτει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί πεδίο αδιαφάνειας, εσωτερικών παρεμβάσεων και θεσμικής ασυνέχειας, με άμεσες συνέπειες την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών μας», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.