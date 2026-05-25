ΠΑΣΟΚ για τρίτη θητεία Στουρνάρα: «Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με φόντο την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Γραφεία ΠΑΣΟΚ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Πυρά εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

«Επειδή την κυβέρνηση την έπιασε ο πόνος για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την ενημερώνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αρχών», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση. 

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι έχει ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών του αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές.  

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει», σημειώνει, σχολιάζοντας εν κατακλείδι ότι «η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

