ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε παράκεντρα εξουσίας»

Σκληρή κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Στην ανακοίνωση, έκανε λόγο για «κίνδυνο της θεσμικής εξασθένισης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες», ενώ παράλληλα, άφησε αιχμές για την «Ομάδα Αλήθειες».

Αναλυτικά, η τοποθέτηση αναφέρει: «Η ανανέωση, για τρίτη συνεχόμενη φορά, της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εγκρίθηκε με τις θετικές ψήφους των βουλευτών της ΝΔ στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης ενάντια σε αυτή την επιλογή. Στο τέλος της θητείας του ο κ. Στουρνάρας θα έχει υπηρετήσει το θεσμό για 18 συναπτά έτη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένισης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.

Ταυτόχρονα, μπροστά στα μάτια ολόκληρης της κοινωνίας, το τραπεζικό καρτέλ, υπό τη δική του εποπτεία, καταγράφει υπερκέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που πλήττουν διαρκώς και μονομερώς τους ίδιους: τον κόσμο της εργασίας, των επαγγελματιών και της παραγωγής.

Ο κ. Στουρνάρας, δήλωσε ανεξάρτητος και αυτοδημιούργητος, λίγες ημέρες αφότου παραχώρησε συνέντευξη, αλλά και το κύρος του αξιώματός του, στην «Ομάδα Αλήθειας» της Νέας Δημοκρατίας, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος που χρωστάει μισό δισ. στις τράπεζες και επιδίδεται σε διαστρεβλώσεις και δολοφονίες χαρακτήρων», καταλήγει η ανακοίνωση.