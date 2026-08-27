Το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) με θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», στη διάρκεια της οποίας μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας, το απόγευμα, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος, σε εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες- Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ .

Τόνισε επιπλέον πως «αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ».

«Η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια καθαρή αρχή: Όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει. Όποιος θέλει να είναι συνεπής, πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Και όποιος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία, πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Με κανόνες και διαφάνεια.

Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για μια δίκαιη οικονομία. Μια οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία της μόνο από τους αριθμούς, αλλά από το αν δημιουργεί δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ανέφερε ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τη συνολική οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες καθώς με δεδομένη και την παρατεινόμενη ακρίβεια, εξακολουθεί να κρατά εγκλωβισμένα εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Άσκησε αιχμηρή κριτική στη κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος.

«Συγκρίνει συστηματικά τους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες με το 2019, αλλά αποφεύγει να συγκρίνει τη χώρα μας με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει τη μείωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ως δικό της επίτευγμα. "Ξεχνά" όμως να αναφέρει ότι η μείωση αυτή ήταν εν πολλοίς προδιαγεγραμμένη λόγω δύο βασικών παραγόντων που αποσιωπά. Το κούρεμα του χρέους που ήταν έργο ΠΑΣΟΚ και χάρη σε αυτό έγινε και η μετέπειτα ρύθμιση.

Και δεύτερον, η μείωση του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση όχι στην πραγματική ανάπτυξη που κυμάνθηκε μόλις στο 2% ετησίως, αλλά στον πληθωρισμό που φούσκωσε τις τιμές και τα έσοδα από έμμεσους φόρους», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής οι εταιρείες servicers καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας και οι συνολικές συμβολαιογραφικές πράξεις πλειστηριασμού πλέον είναι υπερδιπλάσιες από το 2019.

«Δεν υποσχεθήκαμε ότι τα χρέη μπορούν να εξαφανιστούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Επιλέξαμε δύσκολες αλλά εφαρμόσιμες λύσεις», είπε για τη θέσπιση από το ΠΑΣΟΚ, το 2010, του λεγόμενου νόμου Κατσέλη ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που, όπως είπε, «εξελέγη με υποσχέσεις για σεισάχθεια και διαγραφή χρεών» Και προσέθεσε: «Στην πράξη, όμως, επί των ημερών της ξηλώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίστηκε το πλαίσιο για τη μεταβίβαση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από funds και servicers και προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί» . Καταλόγισε ευθύνες και στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι θέσπισε το πρόγραμμα «Ηρακλής» και το 2020 τον νέο πτωχευτικό κώδικα, καταργώντας πλήρως το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς να δημιουργήσει ένα νέο, πραγματικά αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι 11 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας, θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας των servicers είναι μερικές μόνο από τις 11 παρεμβάσεις που εξήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής:

1. Επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας

Η πρόταση αυτή προβλέπει τη θέσπιση προστασίας της πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ για έναν άγαμο, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, που φτάνουν έως τις 320.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Για τους ευάλωτους οφειλέτες προβλέπεται προσωρινή κρατική συνεισφορά. Προβλέπονται ακόμη μειωμένες δόσεις κατά την πρώτη τριετία και δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 35 χρόνια ώστε να είναι η ρύθμιση βιώσιμη.

2. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο

Η πρόταση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους, για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. Το 70% της οφειλής θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις. Το υπόλοιπο 30% θα παραμένει άτοκο και, εφόσον ο οφειλέτης ολοκληρώσει με συνέπεια την αποπληρωμή του πρώτου μέρους, θα διαγράφεται οριστικά.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων, από 40% έως 85%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Για οφειλές έως 100.000 ευρώ δεν θα απαιτείται προκαταβολή. Για μεγαλύτερες οφειλές, η προκαταβολή κυμαίνεται από 1% έως 5%. Και όσο ο πολίτης ή η επιχείρηση τηρεί τη ρύθμιση, μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Τέλος,δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση να την αναβιώσουν με την καταβολή μίας δόσης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

3. Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η συμμετοχή των πιστωτών γίνεται υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση απόρριψης απαιτείται αιτιολογία και εναλλακτική πρόταση. Αυξάνονται κατά 25% τα εισοδηματικά όρια και περιουσιακά όρια για την ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη και προβλέπεται τιθαριθμική αναπροσαρμογή τους, ώστε να μην απαξιώνονται κάθε χρόνο από την αύξηση του κόστους ζωής.

Δίνεται μεγαλύτερο βάρος στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη. Έτσι, προβλέπεται η δυνατότητα έως και 25% χαμηλότερης ικανοποίησης του πιστωτή σε σχέση με το ποσό που θα εισέπραττε από τη ρευστοποίηση της περιουσίας και, όταν το διαθέσιμο εισόδημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ακόμη και τη δυνατότητα άτοκων δόσεων. Εισάγονται, επίσης, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών ανά Περιφερειακή Ενότητα και προβλέπεται δυνατότητα έως και 25% χαμηλότερης ικανοποίησης του πιστωτή.

4. Αυστηροί κανόνες και έλεγχος στους Servicers

Προβλέπεται η υποχρέωση των servicers να παρέχουν στον οφειλέτη αναλυτικό ιστορικό της οφειλής, των επιτοκίων και των μεταβιβάσεων του δανείου, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στον φάκελό του και στο πλήρες ιστορικό των προτάσεων ρύθμισης. Κατοχυρώνεται η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, όχι μόνο μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών, αλλά και τηλεφωνικά, καθώς και με φυσική παρουσία.

Για τον σκοπό αυτό, ορίζεται η λειτουργία καταστήματος του servicer ή συνεργαζόμενης τράπεζας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, εισάγονται αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τον περιορισμό ή την απαγόρευση της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και την απώλεια των τόκων υπερημερίας.

5. Δικαίωμα προαίρεσης πριν τη μεταβίβαση σε Funds

Δίνεται στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund, δηλαδή μια ευκαιρία οριστικής διευθέτησης της οφειλής πριν αυτή περάσει στη δευτερογενή αγορά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

6. Κατοχύρωση δικαιωμάτων για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση

Κατοχυρώνονται ουσιαστικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση. Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας από τον πιστωτή ή τον servicer δύναται να θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης του οφειλέτη, καθώς και τη δυνατότητα ακύρωσης πράξεων καταγγελίας ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παράλληλα, όταν ένας πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία ρύθμισης ή δεν καταθέτει αιτιολογημένη πρόταση, προβλέπεται η στέρηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και αναγκαστικής εκτέλεσης για ένα έτος.

Επιπλέον, θεσπίζεται ο κανόνας ότι όσο βρίσκεται αποδεδειγμένα σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση μιας οφειλής, απαγορεύεται η έκδοση διαταγής πληρωμής ή η έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

7. Οριστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Προβλέπεται η διευθέτηση του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο με δίκαιο καταμερισμό του βάρους από τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα δύο τρίτα της επιβάρυνσης αναλαμβάνονται από τον πιστωτή και το ένα τρίτο από τον δανειολήπτη.

Η ρύθμιση καλύπτει τόσο όσους διατηρούν σήμερα το δάνειό τους σε ελβετικό φράγκο όσο και εκείνους που στο παρελθόν προέβησαν σε μετατροπή της οφειλής τους σε ευρώ με δυσμενείς όρους.

8. Επιβράβευση της συνέπειας του δανειοληπτή

Εφόσον ένας οφειλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον τρία χρόνια και στη συνέχεια την απολέσει λόγω νέας οικονομικής αδυναμίας, το μη ρυθμισμένο τμήμα της αρχικής απαίτησης δεν αναβιώνει στο σύνολό του.

Το ποσό μειώνεται αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το μέρος του ρυθμισμένου χρέους που έχει ήδη αποπληρωθεί, ενώ το εναπομείναν ποσό δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

9. Προστασία της αγροτικής γης

Παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής περιουσίας που είναι αναγκαία για τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας του οφειλέτη. Παράλληλα, για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων αγροτών, στον υπολογισμό των περιουσιακών κριτηρίων δεν συνυπολογίζεται αγροτική γη αξίας έως 50.000 ευρώ.

10. Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές

Θεσπίζονται νέοι κανόνες για τους εγγυητές, σύμφωνα με τους οποίους η ευθύνη τους συνδέεται άμεσα με το τίμημα στο οποίο μεταβιβάστηκε η απαίτηση (discount) στο fund, αποτρέποντας τον υπολογισμό της ευθύνης στην αρχική ονομαστική αξία.

11. Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού

Θεσπίζεται ειδικός ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, Ομάδες Παραγωγών και συνεταιρισμούς. Ο λογαριασμός αυτός προστατεύεται μέχρι συγκεκριμένο όριο από κατάσχεση, δέσμευση ή συμψηφισμό από το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους.

Η χρήση του ορίζεται αποκλειστικά επαγγελματική (εισπράξεις μέσω POS/ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμή μισθών, εισφορών, φόρων, δόσεων και λειτουργικών δαπανών). Το ύψος της προστασίας προσδιορίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των εργαζομένων, το μισθολογικό κόστος, οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι πραγματικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.