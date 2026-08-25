«Λεφτά δεν υπάρχουν»: Η απάντηση Μαρινάκη για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού ενόψει ΔΕΘ

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ΣΚΑΙ σε μία σειρά θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά και περνώντας σε φλέγοντα οικονομικά ζητήματα, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το «καλάθι του πρωθυπουργού» στην έκθεση και ειδικότερα για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο λέγοντας:

«Ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισ. τον χρόνο, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν. Ακόμη όμως και να δίναμε όλα τα χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι που κι εκείνοι πληρώνουν φόρους θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτα».

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Αλαζονική η στάση του στη ΔΕΘ»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας αλαζονική τη στάση του να επισκεφτεί τη ΔΕΘ πριν από τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές και κατά συνέπεια πάντα εθιμοτυπικά προηγείται ο πρωθυπουργός και ακολουθούν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

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«Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ισχυροποιείται συνεχώς και η ισχυροποίηση αυτή αποτυπώνεται. Ο τίτλος ''ήρεμα νερά'' αδικεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την εξωτερική πολιτική της χώρας» είπε επίσης.

Σε ερώτηση εάν η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος απάντησε: «Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση τόσο αποτρεπτικά όσο και ισχύος των τελευταίων δεκαετιών.

Αμυντικά και σε διπλωματικό επίπεδο έχει ενισχυθεί όσο ποτέ. Οι κινήσεις της χώρας δεν είναι «πυροτεχνήματα» όπως άλλων χωρών, ειδικότερα στα ανατολικά αλλά κινήσεις με αποτύπωμα. Παράδειγμα τα «θαλάσσια πάρκα» της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα για εσωτερική της κατανάλωση, ενάντια στο διεθνές δίκαιο».