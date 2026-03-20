Το παζάρι του Τάκη με τους βενζινάδες, το χτύπημα στο κινητό του Χριστοδουλίδη και η ενεργοποίηση Σχοινά

Όποιος άκουσε τις δηλώσεις των ηγετών που προσέρχονταν στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. κατάλαβε ότι ο Μητσοτάκης ήταν έναν τόνο πάνω σε σχέση με τους άλλους ως προς την ανάγκη λήψης οικονομικών μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναχαιτίσουν τις συνέπειες της κρίσης. Προφανώς, ευρωπαϊκά μέτρα δεν είναι στο τραπέζι από τη στιγμή που το αέριο δεν έχει πάει στα ύψη, ώστε να επηρεαστεί σοβαρά η ηλεκτροπαραγωγή. Όμως οι αναταραχές στο πετρέλαιο ανησυχούν όλες τις χώρες, καθώς πλήττεται και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Το κρίσιμο για την Αθήνα που δεν έχει ανεξάντλητο δημοσιονομικό χώρο είναι, μετά τη συζήτηση που έγινε, να δοθούν πολιτικές ντιρεκτίβες στην κατεύθυνση της ευελιξίας για πιο εμπροσθοβαρείς εθνικές αποφάσεις.

Το παζάρι με τους βενζινάδες και τα τηλεφωνήματα Θεοδωρικάκου

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατάφερε να λύσει και τον «γόρδιο δεσμό» των απεργιακών κινητοποιήσεων των πρατηριούχων βενζίνης. Μετά τις λαϊκές αγορές, ο Υπουργός Ανάπτυξης κινήθηκε μεθοδικά και κατάφερε να προλάβει το πρόβλημα. Το ενδιαφέρον είναι ότι από την αρχή της τρίωρης συνάντησης ο Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι το πλαφόν είναι σκληρό και αναγκαίο μέτρο, όμως είναι προσωρινό. Και αφού ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, η συζήτηση άρχισε να διευρύνεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεοδωρικάκος έβαλε στο τραπέζι ένα voucher τριών χιλιάδων για νέο σύστημα εισροών-εκροών, προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις των πρατηριούχων. Προς τούτο, μαθαίνω ότι ο Θεοδωρικάκος μάλιστα χρειάστηκε να βγει από την αίθουσα τουλάχιστον τρεις φορές για να συνομιλήσει με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή προκειμένου να «κουμπώσει» η συμφωνία.

Οι Παπανδρέου μιλάνε για τον Ανδρέα

Σε ένα ταξίδι στον χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όσοι βρεθούν στην εκδήλωση με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του», που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 18:00. Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του Πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του Ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του. Οι δυο συνομιλητές, θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Η ενεργοποίηση του Μαργαρίτη

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η υποψηφιότητα του Μαργαρίτη Σχοινά στις επόμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Μένει να φανεί αν θα είναι σε κάποιον νομό της Βορείου Ελλάδος ή στο Επικρατείας. Ο Μητσοτάκης πάντως τον πήρε ως ευρωπαϊκή προσωπικότητα βεληνεκούς μαζί του στα 50στά γενέθλια του ΕΛΚ, ενώ χθες έκανε και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση στο Euractiv με φόντο τον επαμφοτερίζοντα ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο, καλώντας τη να διαλέξει είτε τη Χαμάς είτε την Ευρώπη.

To χτύπημα στο κινητό Χριστοδουλίδη

Μέσα στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες χτύπησε το κινητό τηλέφωνο του Νίκου Χριστοδουλίδη που ειδοποιούσε για τον συναγερμό στο Ακρωτήρι. Δεν έχασε τότε την ευκαιρία ο Πρόεδρος της Κύπρου να μιλήσει για την ανάγκη ενεργοποίησης της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης συνεπικουρούμενος και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι από αυτές τις στιγμές που κάθε μικρό συμβάν έχει τη σημασία του όταν προσπαθεί κανείς να πείσει τους ομολόγους του για όσα συμβαίνουν στην άκρη της Ευρώπης.

