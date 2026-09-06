Πέντε μηνύματα που εξέπεμψε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι εκλογές, η αυτοδυναμία, ο Τσίπρας και ο Σαμαράς

Σαφή πολιτικά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Παράλληλα, προέβη σε δριμεία επίθεση στην αντιπολίτευση, στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη κυβερνητικής σταθερότητας.

1. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Το πρώτο μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ερωτηθείς σχετικά ξεκαθάρισε: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχαν προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν.

Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική.

Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφορικά με το Μητσοτάκης για το «προεκλογικό άρωμα» των μέτρων που ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός είπε:

«Όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια. Εξήγησα γιατί δεν τον έκανα. Η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη.

Το 2003 το ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω 8 με 10 μονάδες από τη ΝΔ στις μετρήσεις. Κέρδισε στο τσακ. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πολιτικό σκηνικό σήμερα. Οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και ώριμοι. Οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες».

2. Πολιτική σταθερότητα και αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, η οποία είναι συνυφασμένη με αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για την τετραετία ανάπτυξης στην οποία έχει αναφερθεί, το τέλος του Ταμείου Ανάπτυξης και το πού θα βρει πόρους στην επόμενη τετραετία, ξεκίνησε με αναφορά στο ότι ωφελημένοι είναι οι ασθενείς που περιμένουν μία μεταμόσχευση κι έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο νέο Αιματολογικό Κέντρο του νοσοκομείου Παπανικολάο.

Ταυτόχρονα, κατά τον ίδιο, οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες που επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία τους αλλά και οι πολίτες που μπορούν να χρησιμοποιούν έναν δρόμο σαν τον Ε65, απαντώντας εμμέσως στο αν κατευθύνθηκαν με κριτήρια ημετέρων τα δισεκατομμύρια του Ταμείου.

«Και εν πάση περιπτώσει και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας κι έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και… », άρα δεν είναι η ανάπτυξη μόνο συνέπεια των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόσθεσε ότι πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους.

Μίλησε για την ανάπτυξη των δημοσίων επενδύσεων προσθέτοντας ότι το μυστικό θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. «Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις αλλά πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας».

Και μία προϋπόθεση: «Η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα», τόνισε.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση τι θα κάνει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, ανέφερε: «Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών.

Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια.

Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού.

Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα.

Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».

3. «Σκληρή» γλώσσα και «πόρτα» σε Σαμαρά

Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε «σκληρή» γλώσσα όταν ερωτήθηκε για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ενώ απέκλεισε την οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του.

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Παράλληλα, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα.

Κατηγορηματικός ήταν και ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

4. Επίθεση στην αντιπολίτευση και στον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για την κριτική της αντιπολίτευσης που μιλάει για «ματωμένα πλεονάσματα» και μήπως τον απασχολούν περισσότεροι οι δείκτες παρά οι πολίτες, απάντησε ως εξής:

«Για πολλές δεκαετίες όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται ωραίο και η χώρα μετά χρεοκόπησε.

Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν το παραδέχεται κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες.

Τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτή η πολιτική μάς επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.

Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '80, το χρέος μειώνεται σημαντικά.

Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Θυμόμαστε τη δεκαετία του '80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια.

Τη δεκαετία του '80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα: «Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε.

Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση.

Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ. Τσίπρα.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».

5. Αποστάσεις από την ακροδεξιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε αποστάσεις από την ακροδεξιά, απαντώντας στη σχετική κριτική που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πιστή στις αρχές της ιδρυτικής της διακήρυξης, περιγράφοντάς την ως ένα κόμμα οικονομικά φιλελεύθερο, που τάσσεται υπέρ των λιγότερων φόρων, αλλά ταυτόχρονα «πατριωτικά υπεύθυνο», με υπέρτατο αγαθό την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΝΔ είναι κοινωνικά ευαίσθητη και οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες και να συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στην ενίσχυση κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «αδιανόητες» ορισμένες από τις εξελίξεις, όπως αυτές που καταγράφονται στις εκλογές του γερμανικού κρατιδίου της Σαξονίας - Άνχαλτ, όπου η AfD επιδιώκει ιστορική νίκη, εκτιμώντας ωστόσο ότι ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων δεν αποτελεί απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει χώρο για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.

«Δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο για να αναπτυχθεί η ακροδεξιά», ανέφερε, παραπέμποντας στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην προστασία των συνόρων. Όπως είπε, από περίπου 30.000 παράνομους μετανάστες που έφταναν στη Λέσβο, πλέον ο αριθμός έχει περιοριστεί περίπου στους 300.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε, παράλληλα, την επαναφορά ζητημάτων ταυτότητας από μικρότερα κόμματα στην ανάγκη τους να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους ταυτότητα, κάνοντας λόγο για «υστερία» γύρω από συγκεκριμένα θέματα.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει σημαντική απειλή από την ενίσχυση των κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, επαναλαμβάνοντας ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει σταθερά στον χώρο της κεντροδεξιάς.

«Η ΝΔ είναι κεντροδεξιό κόμμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του προσέγγισε και ενέταξε στο πολιτικό του ακροατήριο ανθρώπους που δεν βρίσκονταν προηγουμένως ιδεολογικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τα μικρότερα κόμματα σε έναν ανταγωνισμό πάνω σε ζητήματα που αποτελούν μέρος της «στενής ατζέντας» τους. «Είμαστε αμετακίνητοι. Δεν θα πλειοδοτήσουμε με κόμματα που θέλουν αντιπαράθεση για ζητήματα που αφορούν τη δική τους στενή ατζέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.