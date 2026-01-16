Πέρκα για Κυρανάκη: «Προσχηματική η συγνώμη - Με πατριαρχικό σύνδρομο πολλοί βουλευτές της ΝΔ»

Στο σεξιστικό σχόλιο που πραματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point», η κ. Πέρκα έκανε λόγο για «προσχηματική και εκ των υστέρων η συγνώμη Κυρανάκη», ενώ βρισκόμενη στον «αέρα» είπε σαρκαστικά «δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή».
«Κάθε φορά, αυτό που αποδεικύεται είναι το τι πραγματικά βγαίνει σε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αυτό το πατριαρχικό σύνδρομο. Δεν είναι τυχαίες κουβέντες [...] είναι πάντα προς γυναίκες, όπως και η κουζίνα. Αυτό δεν μπορεί πια να γίνει ανεκτό», είπε επίσης η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
Η ίδια συνέχισε: «Δεν είναι ότι του ξέφυγε. Ήταν πολύ ψύχραιμος, πολύ ήρεμος και είπε αυτή την κουβέντα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός θα πρέπει κάπως να αντιδράσουν. Δεν μπορεί στη Βουλή να ακούγονται αυτά τα πράγματα εν έτει 2026».
