Πιερρακάκης για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης: «Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέροντας ότι θα παρέμβει ξανά να χρειαστεί.

Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στο πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε νέα ανάρτησή του, τονίζοντας «σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει. Και πρέπει να παρεμβαίνει σωστά: με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που προστατεύουν την παραγωγή, που συγκρατούν τις τιμές και κρατούν την οικονομία σταθερή».

Παράλληλα, ο υπουργός στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί σταδιακά: «Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» τονίζει, σημειώνοντας όμως και ότι, καθώς η διάρκεια της κρίσης παραμένει ακόμα άγνωστη, «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν -με μία λέξη- λάθος» όπως αναφέρει.

«Η πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία όσο διαρκεί η κρίση», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

