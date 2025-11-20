Πηγές ΠΑΣΟΚ για τον «χασάπη» του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν αποκαλυπτικός»

«Aποκαλυπτικός ήταν ο Ανδρέας Στρατάκης, εξεταζόμενος από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες «Παραδέχθηκε ότι μετά το 2017 και σε απροσδιόριστο ακριβή χρόνο, κέρδισε διάφορα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, ενώ όταν ρωτήθηκε αν αυτό ελέγχθηκε ποτέ από τις αρμόδιες αρχές, απάντησε αρνητικά, λέγοντας μόνο ότι «αυτά φορολογούνται».

Ο μάρτυρας δέχθηκε ότι κέρδισε χρήματα από λαχεία τρεις ή και περισσότερες φορές, ενώ όταν έγινε η υπόμνηση ότι αυτός είναι τρόπος να καλυφθούν χρήματα από παράνομο πλουτισμό, ο μάρτυρας δεν απάντησε» αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας «καταθέτοντας για το «τρίγωνο» της σχέσης του με τον κ Βορίδη που είναι και κουμπάρος του, ο ίδιος σύμβουλός του στην περίοδο 2019-2020, υποψήφιος της ΝΔ στις εκλογές του 2019 και παράλληλα μέλος του ΔΣ του ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ από το 2014 μέχρι το 2019, ενώ επίσης μέλος του ΚΥΔ Γαλακτοκομικής ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ, στο οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος, ο δε Ξυλούρης διαχειριστής, στο οποίο φέρεται ότι σύμφωνα με καταγγελία δόθηκαν 2,5 εκατ ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, απάντησε ότι για αυτά τα ζητήματα ο ίδιος δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά ότι απευθύνθηκε σε δικηγόρο.

Κατέθεσε, επίσης, ότι δηλώνει «πολιτικά άστεγος» διότι οι βουλευτές της ΝΔ δεν τον στήριξαν και στα διάφορα πάνελ μιλούν υποτιμητικά για τον ίδιο» καταλήγουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.