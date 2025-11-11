Μενού

Πλεύρης: «Από τα 104 περιστατικά παράνομων μεταναστών που ελέγχθηκαν, οι 59 ήταν τελικά ενήλικοι»

«Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες» έγραψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Reader symbol
Newsroom
pleuris
Θάνος Πλεύρης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στα social media, μίλησε για τα πρώτα τεστ ηλικίας σε παράνομους μετανάστες μετά την ΚΥΑ που εκδόθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι. Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες».

Διαβάστε ακόμα: «Η μετανάστευση είναι κάτι φυσικό»: Τα εκατομμύρια της ΕΕ και η εγκατάλειψη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Θάνος Πλεύρης στα social media:

«Τον Αύγουστο εκδώσαμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Σέβη Βολουδάκη ΚΥΑ για τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι. Από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι. Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες».

Pleuris
Πλεύρης ανάρτηση | X

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ