Πλεύρης: «Από τα 104 περιστατικά παράνομων μεταναστών που ελέγχθηκαν, οι 59 ήταν τελικά ενήλικοι»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στα social media, μίλησε για τα πρώτα τεστ ηλικίας σε παράνομους μετανάστες μετά την ΚΥΑ που εκδόθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε τον περαιτέρω ιατρικό έλεγχο ανηλικότητας των παράνομων μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τα 104 πρώτα ύποπτα περιστατικά που ελέγχθηκαν τα 59 ήταν ενήλικοι. Οι συνέπειες για όσους έκαναν ψευδή δήλωση αυτονόητες».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Θάνος Πλεύρης στα social media:

