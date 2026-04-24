Το πλούσιο τραπέζι του Τασούλα για τον Μακρόν: Αναλυτικά το μενού με βάση τη «θάλασσα»

Επίσημο δείπνο για τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ανάμεσα στους καλεσμένους που θα πλαισιώσουν το δείπνο στον Γάλλο πρόεδρο, πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Από επιχειρηματίες αναμένεται να παραβρεθούν ο Eυάγγελος Μυτιληναίος, οι Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, η Μελίνα Τραυλού και άλλοι.
Το μενού για τον Εμανουέλ Μακρόν
Το μενού στο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν περιλαμβάνει:
- Σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα
- Φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού
- Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού
- Χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής
Όσον αφορά στα κρασιά θα σερβιριστούν:
- Ροζέ «Domaine Costa Lazaridi», 2025, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Δράμα
- Λευκό «Le Roi des Montagnes Assyrtiko», 2025, Κτήμα Παπαργυρίου, Κορινθία
- Επιδόρπιο «Vin Santo», 2020, Οινοποιία Σαντο, Σαντορίνη
Το menu επιμελήθηκε ο executive chef της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Βασίλης Μπέκας.
