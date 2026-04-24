Το πλούσιο τραπέζι του Τασούλα για τον Μακρόν: Αναλυτικά το μενού με βάση τη «θάλασσα»

Επίσημο δείπνο για τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που θα πλαισιώσουν το δείπνο στον Γάλλο πρόεδρο, πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Από επιχειρηματίες αναμένεται να παραβρεθούν ο Eυάγγελος Μυτιληναίος, οι Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, η Μελίνα Τραυλού και άλλοι.

Το μενού για τον Εμανουέλ Μακρόν

Το μενού στο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν περιλαμβάνει:

Σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα

Φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού

Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού

Χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής

Όσον αφορά στα κρασιά θα σερβιριστούν:

Ροζέ «Domaine Costa Lazaridi», 2025, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Δράμα

Λευκό «Le Roi des Montagnes Assyrtiko», 2025, Κτήμα Παπαργυρίου, Κορινθία

Επιδόρπιο «Vin Santo», 2020, Οινοποιία Σαντο, Σαντορίνη

Το menu επιμελήθηκε ο executive chef της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Βασίλης Μπέκας.