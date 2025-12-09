Ποιον πολιτικό αρχηγό θα καλούσατε για Χριστούγεννα; Δείτε ποιον διάλεξαν οι πολίτες

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political» άγγιξε σωρεία από φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, αλλά επιφύλασσε και μία πιο ανάλαφθη ερώτηση, πιο σύντονη με τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση που τέθηκε στους πολίτες, ήταν «ποιον πολιτικό θα καλούσαν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους». Σε αυτό το ερώτημα πολλοί ψήφισαν «σταθερότητα», καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδείχθηκε πρώτος με 20,6%.

Βέβαια, οι περισσότεροι πολίτες δήλωσαν πως δεν θα ήθελαν κανέναν από τους επιλαχόντες στο τραπέζι τους, με τον γνωστό «ύποπτο», τον «Κανέναν», να συγκεντρώνει 30%.

Χριστούγεννα με επιφανείς καλεσμένους

Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον ότι σχεδόν κανείς δεν καταδέχτηκε να καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατατάχθηκε εκτός λίστας, κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε αν είναι γνωστός για τα κρύα ανέκδοτά του.

Πιο αναλυτικά η κατάταξη:

Κ. Μητσοτάκης - 20,6%

Δ. Κουτσούμπας - 8,7%

Ζ. Κωνσταντοπούλου - 8,3%

Α. Λατινοπούλου - 7,6%

Στ. Κασσελάκης - 6,7%

Ν. Ανδρουλάκης - 6,3%

Κ. Βελόπουλος - 4,3%

Σωκρ. Φάμελλος - 3,9%

Αλ. Χαρίτσης - 2%

Δημ. Νατσιός - 1,6%