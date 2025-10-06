Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: «Καλές θάλασσες λοιπόν, με την 5η διάσπαση»

«Καλές θάλασσες» ευχήθηκε ο Παύλος Πολάκης στον Αλέξη Τσίπρα, με ανάρτησή του, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφήνοντας αιχμές για την «πέμπτη διάσπαση».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:
«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»
2) καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)
3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!
4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.
5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.»
Διαβάστε επίσης: Γιώργος Καραμέρος: «Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα» - Οι πρώτες αντιδράσεις βουλευτών
- Ο λόγος που επίσπευσε την παραίτηση Τσίπρα: Τα επόμενα βήματα και ο ορίζοντας του 2026
- Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο
- H κόρη του ηγέτη του Καμερούν ρίχνει βόμβα: «Μην ψηφίσετε τον πατέρα μου»
- Το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ: Από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα με τα πόδια στο κάθισμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.