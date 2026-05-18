Πολάκης: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

Απαντώντας στην επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου με την οποία τέθηκε επίσημα εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε μια αιχμηρή τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής. Σύμφωνα με το skai, όταν ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος, τον προφώνησε ως «ανεξάρτητο βουλευτή» κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πολάκης αντέδρασε λέγοντας:
«Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».
Η αναφορά του στην 26η του μήνα συνδέεται άμεσα με τις αναμενόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με το κείμενο, στις 26 Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, με τον οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές.
Το γεγονός αυτό προαναγγέλθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο κ. Τσίπρας ανήρτησε βίντεο με δύο παιδιά σε γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5 (παραπέμποντας στην ημερομηνία), συνοδευόμενο από τη φράση: «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».
- «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- «Έχετε ζητήσει από φαρμακευτική να πληρώνουν ΜΜΕ για να κάνετε καριέρα;»: Άγρια σύγκρουση Γεωργιάδη – Σαλμά
- Καιρός με κάτι από φθινόπωρο: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»
- ΣΕΑ Αταλάντης: Πριν τις Σκιαδαρέσες, οι γυναίκες της περιοχής βρήκαν τη δική τους «όαση της ασφάλτου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.