Πολάκης: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

Απαντώντας στην επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου με την οποία τέθηκε επίσημα εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε μια αιχμηρή τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής. Σύμφωνα με το skai, όταν ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος, τον προφώνησε ως «ανεξάρτητο βουλευτή» κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πολάκης αντέδρασε λέγοντας:

«Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».

Η αναφορά του στην 26η του μήνα συνδέεται άμεσα με τις αναμενόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με το κείμενο, στις 26 Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, με τον οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές.

Το γεγονός αυτό προαναγγέλθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο κ. Τσίπρας ανήρτησε βίντεο με δύο παιδιά σε γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5 (παραπέμποντας στην ημερομηνία), συνοδευόμενο από τη φράση: «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».