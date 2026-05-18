«Φωτιές» και δύο μέτωπα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη: Να ανακληθεί, ζητούν 11 μέλη της ΚΕ

Σε αναταραχή βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να θέσει εκτός του κόμματος τον Παύλο Πολάκη, με αφορμή μια «επιθετική», όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, ανάρτηση του βουλευτή.

«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θυμίζει στον σφακιανό βουλευτή πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση».

Κάποιοι υποστήριξαν την απόφαση του κ. Φάμελλου να προχωρήσει στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ενώ άλλοι «άδειασαν» έμμεσα τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δυστυχώς δεν συνεδριάζουμε όσο συχνά θα έπρεπε»

Ο Νίκος Παππάς παρενέβη στην κόντρα Φάμελλου - Πολάκη, λαμβάνοντας θέση υπέρ του βουλευτή Χανίων, κατά γενική τοποθέτησή του για την κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Ζήτησε, δε, και την παραπομπή του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σε νέα συνέντευξή του τον ANT1, επικρίνοντας την ηγεσία του κόμματος επειδή «δυστυχώς δεν συνεδριάζουμε όσο συχνά θα έπρεπε».

Ερωτώμενος για το αν θα πρέπει να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Νίκος Παππάς απάντησε «δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού», ενώ εκτίμησε πως πρέπει να δοθούν «εκατέρωθεν διευκρινήσεις».

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς ζήτησε την παραπομπή του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, λέγοντας πως «δεν θα ήθελα να υποκαταστήσω την λειτουργία της». Υπενθυμίζεται πως το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει την αυτοδιάλυση του κόμματος.

Υπέρ Πολάκη και η Δούρου

«Διχαστικές λογικές και νέα τραύματα δεν βοηθούν» είπε η Ρένα Δούρου, κάνοντας λόγο για «συγκρουσιακές λογικές που στο τέλος εξυπηρετούν τη Δεξιά».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τα μέλη με την ανάγνωση του καταστατικού μας» και σημείωσε πως «για να διαγραφεί ένα μέλος της Κ.Ε. πρέπει πρώτα να συνέλθει το όργανο για να εκφέρει άποψη» και έπειτα να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Όλα τα μέλη θα πρέπει να πορευόμαστε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό και όχι κρίνοντας αλά καρτ» είπε χαρακτηριστικά, τασσόμενη υπέρ του Παύλου Πολάκη.

«Έχουμε ένα θέαμα αποκρουστικό να περιφέρουν τις έδρες τους σε δημοπρασία» είπε σε άλλο σημείο η Ρένα Δούρου, που σημείωσε πως πρέπει τον αγώνα «να τον δώσουμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες».

Ποιοι υποστήριξαν τον Σωκράτη Φάμελλο

Από την άλλη, άλλα στελέχη και βουλευτές συμφώνησαν με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. «Η ανάρτηση και τα υπονοούμενα που έκανε ο Παύλος δεν ήταν προς το συμφερον του κόμματος» είπε, μιλώντας στο Open, o Κώστας Μπάρκας.

«Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Σ. Φάμελλος για προσωπική ατζέντα» είπε η Αναστασία Σαπουνά στο Action24. Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως: «Δεν μπορεί να βγαίνει ο οποιοσδήποτε και να χτυπά το πρόσωπο του προέδρου για ζητήματα κρυφής ατζέντας. Ήταν πάρα πολύ βαρύ, γι' αυτό και απαντήθηκε με αυτό τον τρόπο».

Κοινή επιστολή 11 μελών της Κεντρική Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Μεγαλύτερη ένταση στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο κόμμα προκαλεί η κοινή επιστολή 11 μελών της Κεντρική Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, προς την ηγεσία του κόμματος.

Αναλυτικά η επιστολή των 11 μελών:

«Η πρόσφατη απόφαση διαγραφής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. του βουλευτή Χανίων, πρώην αν. Υπουργού Υγείας, Τομεάρχη Διαφάνειας και μέλους της Πολιτικής Γραμματείας Παύλου Πολάκη, συνιστά πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του.

Στο πλαίσιο της πολιτικής και κομματικής μας ευθύνης ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης και την επαναφορά του σ. Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο. του κόμματος. Σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βιώνει τη σοβαρότερη ίσως κρίση της ιστορίας του, με δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών, δηλώσεις αποχώρησης και ανοιχτές προαναγγελίες προσχώρησης σε άλλο πολιτικό φορέα, η επιλογή να στοχοποιηθεί ένα στέλεχος που δίνει ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων και ενθαρρύνει διαλυτικά σχέδια.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του. Αυτό όσον μας αφορά, αλλά και για χιλιάδες έντιμα και αφοσιωμένα μέλη και στελέχη του κόμματος, δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ανεκτό και να συνεχίζεται.

Αντιθέτως, η αποπομπή του Π. Πολάκη, φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε ένα αίτημα από τη μεριά του, που αποτελεί θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία: τη σύγκληση των οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ορίζει σαφώς ότι το κόμμα είναι «ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό» και «κόμμα των μελών του», σεβόμενο «θεσμικά και έμπρακτα κάθε μέλος του, τις απόψεις και τις εμπειρίες του».

Η παράκαμψη των συλλογικών διαδικασιών υπονομεύει αυτές τις αρχές. Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας. Την ώρα που το κόμμα «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου, η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν αποτελεί επίδειξη ηγετικής πυγμής, ούτε συντείνει στην ζητούμενη ενότητα μέσω του διαλόγου και της συλλογικής λειτουργίας.

Οι υπογράφουσες και οι υπογράφοντες, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κρήτη, ζητούμε άμεσα τα παρακάτω αυτονόητα:

Την ανάκληση της διαγραφής του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο., ως πράξη αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας και πράξη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πολιτικό μας χώρο.

Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, με την παρουσία όλων - και του ιδίου -, όπως προβλέπεται καταστατικά και επιβάλλεται από την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.

Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και μάλιστα άμεσα, καθώς η πολιτική και οργανωτική κατάρρευση καθίσταται σταδιακά μη αναστρέψιμη.

Βαγγέλης Διαλυνάς, Νίκος Ηλιάκης, Μανώλης Καλαϊτζάκης, Μαρία Καράτζη, Φανή Μπουμπόναρη, Γωγώ Περάκη, Ντίνα Πολάκη, Σάββας Σεληθωμάς, Βασίλης Σμπώκος, Γιάννης Χανιωτάκης, Μάρκος Χατζησάββας».