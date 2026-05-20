Πολάκης: «Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου απο την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο ζήτημα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Πολάκης.

Με αφορμή την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο κ. Πολάκης θεωρεί, ότι προκύπτει ανάγκη «άμεσης αλλαγής» της απόφασης για απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειναι προφανες μετα την επιστολη -παραιτηση του Καλπακη και τα οσα αναφερει και με τα λογια που τα περιγραφει, πως πρεπει να αλλαξει ΑΜΕΣΑ η αποφαση περι απομακρυνσης μου απο την Κοινοβουλευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», γράφει συγκεκριμένα.

«Για το θέμα της συμμετοχης μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειαζεται ,εννοείται, να ξαναπω κατι», σημειώνει στο υστερόγραφο ο κ. Πολάκης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Καλπάκης τονίζει στην επιστολή του, ότι «η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια».