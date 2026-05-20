Μενού

Πολάκης: «Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου απο την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ»

Την ανάκληση της απομάκρυνσής του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη.

Reader symbol
Newsroom
Παύλος Πολάκης
Παύλος Πολάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο ζήτημα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Πολάκης.

Με αφορμή την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο κ. Πολάκης θεωρεί, ότι προκύπτει ανάγκη «άμεσης αλλαγής» της απόφασης για απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειναι προφανες μετα την επιστολη -παραιτηση του Καλπακη και τα οσα αναφερει και με τα λογια που τα περιγραφει, πως πρεπει να αλλαξει ΑΜΕΣΑ η αποφαση περι απομακρυνσης μου απο την Κοινοβουλευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», γράφει συγκεκριμένα.

«Για το θέμα της συμμετοχης μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειαζεται ,εννοείται, να ξαναπω κατι», σημειώνει στο υστερόγραφο ο κ. Πολάκης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Καλπάκης τονίζει στην επιστολή του, ότι «η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ