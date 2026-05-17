Πολάκης: «Παραμένω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ» – Η ανάρτησή του

Μπορεί να είδε την πόρτα της εξόδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, όμως ο Παύλος Πολάκης ξεκαθαρίζει πως δεν υποχωρεί. Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του, ο βουλευτής Χανίων με μια αιχμηρή ανάρτηση στέλνει σαφές μήνυμα: παραμένει κανονικά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναλύοντας τους λόγους της πολιτικής του στάσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«Λοιπον ,επειδη με εχετε τρελάνει στα μηνυματα και στα τηλεφωνα απο το πρωι …

Μιλαω τωρα και θα ξαναμιλησω αν και εφοσον γινουν αυτα που πρεπει:

Α) Καλω ολους τα μελη και φιλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρουν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα οργανα του.Ο πολιτικος χωρος αυτος εχει ιστορια που δεν ειναι ιδιοκτησια μιας σημερινης κατάστασης στην ηγεσια του ,που ειναι πισω απο τις αναγκες των καιρων . Εχει πολλα να δωσει ακομα στο σημερα ,οταν αναταχθουν αυτα που πρεπει στο εσωτερικο του

Β) Αυτα που ακουγονται περι μη συμμετοχης μου σε ΠΓ και Κεντρικη Επιτροπη ειναι φληναφηματα χωρις καμια βαση!-Πουθενα το νεο καταστατικο δεν περιγραφει διαφορετικα δικαιωματα ή υποχρεωσεις των εκλεγμενων μελων της ΚΕ απο τη μια με τους ex oficio βουλευτές μελη του απο την άλλη .

Εγω εφυγα απο την κοινοβουλευτική ομαδα με βαση αποφαση του Φαμελλου που στηριζεται στον κανονισμο της Βουλης , οχι σε κομματικο κανονισμο λειτουργιας της ΚΟ.

-Εκλεχτηκα στην Πολιτικη Γραμματεια με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απο την Κεντρικη Επιτροπη μετα απο προταση του Φαμελου!

-Να θυμισω επισης πως στην προηγουμενη Κεντρικη Επιτροπη ,εκλεχτηκα πρωτος απο την Κρητη με ποσοστο που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστο οποιουδηποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλαδα!

Γ) Περιμενω να δω αντιδραση σε αυτον τον κατηφορο απαξιωσης,αδρανειας και διαλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,απο άλλους βουλευτες,απο μελη της ΠΓ ,απο μελη της Κεντρικης Επιτροπης και των Νομαρχιακων που πρεπει να εκφραστουν δημόσια εναντιον της αδικιας σε βαρος μου και με αιτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας και βέβαια της Κεντρικης Επιτροπης.

Δ) Προφανως και πρεπει να παρει θεση και η Επιτροπη Δεοντολογιας για τα ανυποστατα που ακουγονται,θα απευθυνθω εγω σε αυτην.

Αυτα λοιπον προς ολους που απο χθες εχουν σπασει τα τηλεφωνα και τους ευχαριστω.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παυλος Πολακης

βουλευτης Χανιων

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.»