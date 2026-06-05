Πολάκης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, φτάνοντας στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνέχεια.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» απάντησε χαρακτηριστικά.
Στην ερώτηση αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Πολάκης τόνισε, σύμφωνα με το Orange Press Agency: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
Εκεί θα δώσουμε στήριξη».
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 14:00 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά της Κουμουνδούρου, που πραγματοποιείται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, που δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
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