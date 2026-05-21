Ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται με νέα δήλωση, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώνοντας πως επίκειται συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος.

«Χθες βράδυ, πληροφορήθηκα από συντρόφους/σες , ότι ο πρόεδρος Σωκράτης, προγραμματίζει συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος στις 06//06. Θα πω, κάλλιο αργά, παρά ποτέ» σημείωσε ο κ. Πολάκης.

«Ακόμα και αν χρειάστηκε να διαγραφώ εγώ από την ΚΟ και να παραιτηθεί ο γραμματέας του κόμματος, μέχρι να το αποφασίσει ο πρόεδρος» συμπλήρωσε, δεικτικά, ο ίδιος.

Ενημέρωσε πως δεν έχει ενημερωθεί, επίσημα, για τη συνεδρίαση. «Κόντρα σε κάθε λογική, κόντρα στην άποψη της πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, κόντρα στο καταστατικό μας, χωρίς να έχουν γνωμοδοτήσει τα αρμόδιά όργανα, κάποιοι φιλοδοξούν να με θέσουν εκτός» διαπίστωσε, αλλά τόνισε πως «ματαιοπονούν».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του σημείωσε πως έχει να κάνει μόνο ένα σχόλιο, αναφορικά με τις εξελίξεις: «σε αυτή την πολιτική συγκυρία, με αυτές τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, με ένα σύστημα Μητσοτάκη και διαπλοκής να χάνει τη λαϊκή νομιμοποίηση, σας πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε ότι ο βασικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είμαι εγώ;»

Καταλήγοντας, ο Παύλος Πολάκης, τόνισε πως θα επανέλθει «με τα όσα έχουν επίσημα ειπωθεί/ γραφτεί από πλευράς μου, ώστε να τελειώσει επιτέλους το παραμύθι που κάποιοι, εντός και εκτός κόμματος, προσπαθούν να οικοδομήσουν».