Πολάκης VS Τσακαλώτος με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα: «Ευκλείδη προκαλείς - Δύο φωνήεντα θα στα πω»

Φωτιές άναψε ο Αλέξης Τσίπρας με την συνέντευξη του στη Le Monde, αφού μετά το ξέσπασμα του Ευκλείδη Τσακαλώτου, θέση πήρε και ο Παύλος Πολάκης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι «Χάρη στην "κωλοτούμπα", η Ελλάδα είναι σήμερα κανονική χώρα». Μεταξύ άλλων, ο ο πρώην υπουργός Οικονομικών, κύριος Τσακαλώτος σε ανάρτηση του δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου | Facebook

Παύλος Πολάκης: Η αιχμηρή απάντηση στον Τσακαλώτο

Ο Παύλος Πολάκης, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου σε φανερά έντονους τόνους.

«Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δυο φωνήεντα θα στα πω.

Πρώτον, όσον αφορά το “ΑντιΣυριζα που μπήκε μες στο ΣΥΡΙΖΑ“ εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμέ απατεώνα το Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έκανες κριτική σε Ακριβοπούλου-Καψώχα την ιδιά στιγμή που ο Μητσοτάκης διόριζε το διευθυντή του το Ζούλα πρόεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δεύτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!», συμπλήρωσε στη συνέχεια, «αναζωπυρώνοντας» τη σύγκρουση των δύο ανδρών που κρατάει από το 2019.

Διαβάστε επίσης: Τσακαλώτος για συνέντευξη Τσίπρα: «Είναι ο ίδιος που επέτρεψε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ;»

Τρίτον: Αλήθεια γιατί είχατε αποκρύψει ως οικονομικό επιτελείο μέχρι το Μάρτη του 2019 που το ξεφούρνισε ο Χουλιαράκης πως το πλεόνασμα είχε φτάσει στα 37 δις;;;;; Φοβόσασταν μην δεν αφήσουμε να μαζευτεί τόσο προχωρώντας σε ελαφρύνσεις από τον Οκτώβρη του 2018;; Που ήταν το πλεόνασμα όπως αποδείχτηκε μετά περίπου 30 δις και έφτανε και περίσσευε.

Τέταρτον: Αλήθεια σήμερα συμφωνείς με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεόνασμα ή λες πως πρέπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί 13ος-14ος μισθός και 13η σύνταξη;;;(4 δις πραγματικό κόστος) και τα υπόλοιπα 2,4 να δοθούν για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη ΔΕΗ και σε αύξηση της συμμέτοχης του Δημοσίου στην Εθνική;;;(Με νομό εννοείται). Για πες;

Πέμπτο γιατί έχουμε και δουλειές: Συμφωνείς να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φορών στο Υπουργείο Οικονομικών ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορείες;;; Άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου “σφυριχτέ κλεφτικά” ενώ στα ακίνδυνα τύπου “δικαιωματικά” κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο!!», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης.

Το σχόλιο του Παύλου Πολάκη κάτω από την ανάρτηση Τσακαλώτου | Facebook