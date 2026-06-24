Politico: Σχέδιο για «κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν - Πρωτοστατεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία εξετάζουν την πιθανότητα της αποστολής αιτούντων ασύλου, οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται, στη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Politico.

Το εν λόγω σχέδιο ακολουθεί την έγκριση νομοθεσίας που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν κέντρα σε χώρες εκτός ΕΕ για τη διαχείριση μεταναστών στους οποίους έχει απορριφθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ένωση — τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» (return hubs).

Βασική προϋπόθεση, ότι οι χώρες υποδοχής σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Πάνω από τις μισές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ ζήτησαν αυτόν τον μήνα ταχεία δράση για την ίδρυση των κέντρων, σε επιστολή που είδε το μέσο.

Το σχέδιο

Η Δανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία ηγήθηκαν της προσπάθειας για την επεξεργασία απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στο εξωτερικό.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες, που ενημέρωσαν το Μέσο, διασαφήνισαν πως οι χώρες όπου θα στηθούν τα κέντρα δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα.

Τα εκτός Ευρώπης κέντρα είναι ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει μεγάλη πολεμική. Το σχετικό σχέδιο της Βρετανίας για τη Ρουάντα απορρίφθηκε πέρυσι μετά από χρόνια νομικών και πολιτικών μαχών. Οι επικριτές, ωστόσο, της ευρωπαϊκής οδού διευθέτησης επιμένουν πως οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα μπορούσαν να επιτύχουν εκεί που οι προηγούμενες προσπάθειες δυσκολεύτηκαν, παρέχοντας ένα σαφές νομικό πλαίσιο για υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

Παρόλο που οι κυβερνήσεις στοχεύουν στη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε επίπεδο ΕΕ, θα εξακολουθεί να είναι ευθύνη των μεμονωμένων κυβερνήσεων να συνάψουν τις δικές τους συμφωνίες.

Η ΕΕ έχει διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη Ρουάντα, μέσω του προγράμματος Global Gateway, ανακοινώνοντας μια επένδυση 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2023. Το μπλοκ έχει επίσης διαθέσει 119 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις στο Ουζμπεκιστάν.

Μια τρίτη χώρα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι η Ουγκάντα, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στο μπλοκ, όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, έχουν αποκλειστεί λόγω ανησυχιών σχετικά με τον κίνδυνο λαθρεμπορίας ανθρώπων, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Κύπρου, Νικόλαος Ιωαννίδης, δήλωσε πριν από την έγκριση του νόμου για το κέντρο επιστροφών ότι η «γενική ιδέα» είναι να δημιουργηθούν τα κέντρα «ίσως στην Αφρική ή την Ασία», αλλά «όχι κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα».

Ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσει «κριτήριο» για τις συμφωνίες και η ΕΕ θέλει διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να βοηθήσουν στη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων.

Μεγάλες αντιδράσεις

Ο Ζαν-Νικολά Μπεζ, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στάθηκε στον κίνδυνο που θα διατρέχουν τα άτομα αυτά στις χώρες όπου θα αποσταλούν. Μπορεί, όπως είπε, να «υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη».

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ισπανίας, έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά το σχέδιο. «Δεν έχω δει ποτέ κέντρο επιστροφής σε τρίτη χώρα που να λειτουργεί πραγματικά» είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας: «Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι η Ευρώπη μας».

Η ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μελίσα Καμάρα, η οποία ήταν επικεφαλής διαπραγματεύτρια της ομάδας της για τους νέους κανόνες μετανάστευσης της ΕΕ, δήλωσε στο Politico ότι η δημιουργία κόμβων επιστροφής εκτός των συνόρων του μπλοκ «παραβιάζει τις βασικές αξίες της ΕΕ για την αξιοπρέπεια και τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα».

«Δημιουργώντας τέτοιους κόμβους στο Ουζμπεκιστάν ή τη Ρουάντα, δεν θα έχουμε καμία εγγύηση ότι τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα» πρόσθεσε.