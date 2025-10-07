Πώς ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι δύο διασπάσεις και το μήνυμα επιστροφής

Δυο χρόνια και τρεις μήνες μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προτείνει την εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και η οριστική του ρήξη με το κόμμα που οδήγησε σε κυβερνητική τροχιά. Με την παραίτηση του από βουλευτής ο πρώην πρωθυπουργός κλείνει την πόρτα στο κόμμα που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με το όνομα του αρχηγού του.

Η ήττα στις βουλευτικές εκλογές του 2023 ήταν η στιγμή που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα εκτός της Κουμουνδούρου με τη χθεσινή του ανακοίνωση να ρίχνει τίτλους τέλους στην πολύχρονη πορεία του με τον ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια όταν ήταν πρόεδρος της Νεολαίας του ΣΥΝ.

Ο αιφνιδιασμός Τσίπρα στις 23 Ιουνίου του 2023, όπου άνοιγε τις διαδικασίες διαδοχής του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έως τη χθεσινή ανακοίνωση «βόμβα» δεν ήταν ένα διάστημα πολιτικής νηνεμίας. Όλα αυτά τα δυο χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός κινήθηκε μεθοδικά. Έκανε προσεκτικές κινήσεις και επαφές για την επιστροφή του, έχοντας όπως όλα δείχνουν στο μυαλό του ένα κόμμα που θα κινείται από την αριστερά έως το κέντρο.

Μάλιστα μόλις πριν ένα μήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου, από τη Θεσσαλονίκη όπου διεξαγόταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έδινε το στίγμα μιλώντας για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, με κάλεσμα σε αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. «Με πυξίδα τις ανάγκες της πατρίδας, θα δώσει κίνητρο, έμπνευση, εναλλακτική στους κουρασμένους σήμερα πολίτες. Θα το χαρακτήριζα, επιστρέψτε μου, ένας νέος πατριωτισμός. Ναι!» είπε χαρακτηριστικά δείχνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να μην τον εκφράζει και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.

Ο ρόλος των δύο διασπάσεων

Άλλωστε η επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα να «ξανασυστηθεί» με τους πολίτες και να θελήσει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, έναν νέο πολιτικό φορέα από κάτω προς τα επάνω, δηλαδή από ένα κίνημα της κοινωνίας, ήρθε όταν αντιλήφθηκε πως το κενό που έχει δημιουργηθεί στο προοδευτικό χώρο πρέπει να βρει φωνή. Εντούτοις όλα δείχνουν πως αυτό το χώρο τον δημιούργησαν οι δύο διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη, που επήλθε μετά τη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2023, με αντίπαλο την Έφη Αχτσιόγλου και που οδήγησε στη δημιουργία νέου αριστερού κόμματος, της Νέας Αριστεράς τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Η αναταραχή στην Κουμουνδουρου δεν έλαβε όμως τέλος και 5 μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, παραμονές του επεισοδιακού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί ανοιχτά τον Στέφανο Κασσελάκη και ζητά προσφυγή στη βάση για επανεκλογή Προέδρου.

Ήδη, από τότε, όπως σημειώνουν στελέχη, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί έδαφος για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ανακοινώνεται επίσημα το ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, με ένα βίντεο στα social media, που συνοδεύεται με το μήνυμα: «Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον».

Αμέσως ξεκινούν τα σενάρια για επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό, με το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός φορέα ή ενός κόμματος να είναι πλέον ανοιχτά στο τραπέζι. Τον Νοέμβριο του 2024 έρχεται η δεύτερη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την ίδρυση νέου κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη, το Κίνημα Δημοκρατίας, με βουλευτές του κόμματος να τον ακολουθούν και τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει και πάλι δυνάμεις αλλά και την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αλέξης Τσίπρας: Το μήνυμα της επιστροφής

Όλον αυτόν τον τελευταίο χρόνο ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να παρεμβαίνει στα κρίσιμα και μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία εντός και εκτός συνόρων. Με προσεκτικές κινήσεις κλιμάκωνε τις παρεμβάσεις του και ακούγοντας τα αιτήματα του κόσμου έπαιρνε τις αποφάσεις του. Από το καλοκαίρι φαίνεται πως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στο μυαλό του η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι πιέσεις που δεχόταν να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του, μέχρι και πριν από τρεις ημέρες, όταν από τη Σορβόνη, απαντώντας σε ερώτηση 'Έλληνα φοιτητή του πανεπιστημίου, έδινε το σήμα επιστροφής.

Μίλησε για πολιτική αλλαγή μέσα από μία συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Πλέον ορόσημο για να ανακοινώσει τα επόμενα βήματα του αναμένεται να είναι η κυκλοφορία του βιβλίου του, έως τις αρχές Δεκεμβρίου, όπου είναι δεδομένο πως θα περιέχει το όραμα του για το μέλλον και για τη νέα πολιτική σελίδα που θα ανοίξει.