«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Η περιοδεία Μητσοτάκη, το βίντεο και η γραβάτα

Βίντεο με στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο βίντεο καταγράφονται χαρακτηριστικές στιγμές από τις επισκέψεις, τις συναντήσεις και τις επαφές που είχε ο πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στην περιοχή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Δυτική Μακεδονία

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να κρατά μία γραβάτα και, δείχνοντάς την, σχολιάζει με νόημα: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε». Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στο ευρύτερο μήνυμα που θέλησε να στείλει ο πρωθυπουργός για τη νέα αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και τις αλλαγές που συντελούνται στη Δυτική Μακεδονία.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της περιοχής, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

«Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία είχε στο επίκεντρο τα έργα υποδομής, την ανάπτυξη της περιοχής και τις προοπτικές που ανοίγονται για την επόμενη ημέρα.