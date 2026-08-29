Μητσοτάκης: «Απίστευτη η σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα «βέλη» του στην Αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για «απίστευτη σύγχυση και παροχολογία», αλλά ακόμα και «ασχετοσύνη» ειδικά για το «ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», όπως είπε χαρακτηριστικά, εν όψει των βουλευτικών εκλογών την άνοιξη του 2027, σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική εφημερίδα e-ptolemeos.gr λίγες ημέρες πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ 2026.

«Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική, μόνο αυτό τελικά κοιτάει ο πολίτης. αλλά επίσης σημαντικό είναι και το ύφος, θα έλεγα, της εξουσίας. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές και έρχομαι πάντα δείχνοντας μια κατανόηση απέναντι στην ανησυχία των πολιτών.



Και πρώτος σας λέω και ότι κι εγώ θα ήθελα να είχαμε τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Άρα, και ειλικρινή αυτοκριτική θα κάνω. Αλλά δεν θα ακυρώσουμε και το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει.

Και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, όπως σας μίλησα, πιστεύω, πολύ συγκεκριμένα, για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας.



Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, για δύο λόγους», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη -λυπάμαι γι'αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ- της αντιπολίτευσης, και ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και, πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά», δήλωσε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εν όψει της ομιλίας του στη ΔΕΘ 2026 ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως «θα έχω την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είμαι πολύ πιο αναλυτικός, όχι μόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους, αλλά και για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.