Πώς στήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Βοσκότοποι - «φαντάσματα» και ελαιώνες στα χιόνια

Ένα πρωτοφανές πάρτι εκατομμυρίων με φόντο τις αγροτικές επιδοτήσεις έρχεται στο φως μέσα από τη δίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με 58 άτομα να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η πρώτη κιόλας ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας υπήρξε καταπέλτης, ξεδιπλώνοντας το κουβάρι μιας οργανωμένης και εκτεταμένης απάτης. Πρωταγωνιστής και άνθρωπος-κλειδί στην αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν ένας κτηνοτρόφος και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού από την Καστοριά, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Όπως περιέγραψε ο μάρτυρας, όλα ξεκίνησαν το 2020 όταν αποφάσισε να αναζητήσει επίσημα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περιοχή του. Οι αριθμοί που αντίκρισε ήταν εξωπραγματικοί: στα χαρτιά εμφανίζονταν δηλωμένα 64.000 στρέμματα βοσκοτόπων, 22.000 ελαιόδεντρα και 17.000 αμυγδαλιές σε μέρη που πρακτικά ήταν αδύνατον να υπάρξουν.

«Στην Καστοριά είναι αδύνατον να ευδοκιμήσουν ελιές, ενώ δεν υφίστανται καν τόσο τεράστιες ιδιοκτησίες για να δικαιολογήσουν αυτούς τους αριθμούς», κατέθεσε κατηγορηματικά. Αρχικά, ο ίδιος θεώρησε πως επρόκειτο για την περιβόητη «τεχνική λύση» – τη γνωστή, άτυπη πρακτική με την οποία κατανέμονταν εικονικά βοσκότοποι σε κτηνοτρόφους με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη των ενισχύσεων.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκοτεινή από μια απλή γραφειοκρατική αλχημεία. Ο μάρτυρας άφησε σαφείς αιχμές για την αδράνεια ή και τη συννοχή των ελεγκτικών μηχανισμών, τονίζοντας πως «αν γίνονταν πραγματικοί επιτόπιοι έλεγχοι και περνούσαν αυτά τα στοιχεία, τότε είναι προφανές ότι κάποιοι γνώριζαν καλά τι συνέβαινε».

Αναλύοντας το πώς λειτουργούσε η «τεχνική λύση», εξήγησε πως ενεργοποιούνταν δικαιώματα επιδότησης δίχως τα ζώα να πατήσουν ποτέ στις δηλωμένες εκτάσεις, παραμένοντας απλώς στους στάβλους τους.

Όταν ο ίδιος προσκόμισε τα συντριπτικά αυτά στοιχεία σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιμετώπισε αρχικά έντονη δυσπιστία. Η μετέπειτα επιβεβαίωση των καταγγελιών του, όμως, δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να απευθυνθεί απευθείας στη Δικαιοσύνη.

Το τίμημα αυτής της κομπίνας το πλήρωσαν βαρύτατα οι αληθινοί παραγωγοί. Λόγω των μαζικών, πλαστών δηλώσεων που νέμονταν τα διαθέσιμα κονδύλια, η αξία της επιδότησης συρρικνώθηκε δραματικά. «Από τα 28 ευρώ ανά στρέμμα, έφτασα να εισπράττω μόλις 11,5 ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την άμεση οικονομική ζημιά που υπέστη ο αγροτικός κόσμος.

Η δικογραφία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο μπήκαν και οι ύποπτες δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη. Σε σχετικές ερωτήσεις της εισαγγελέως, ο μάρτυρας ήταν ξεκάθαρος πως οι αριθμοί των αιγοπροβάτων ήταν απολύτως πλασματικοί, αναφέροντας λιτά: «Δεν υπάρχουν τόσα ζώα».

Το απόγειο του παραλογισμού ήταν η αυθαίρετη δήλωση καλλιεργειών από αγνώστους σε ξένες ιδιοκτησίες, προκαλώντας σοκ στους πραγματικούς ιδιοκτήτες γης. Ενδεικτικό της θρασύτητας της απάτης, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν, ήταν πως εμφανίζονταν δηλωμένοι ελαιώνες στους πρόποδες του Βιτσίου, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων – ένα καθαρά αλπικό τοπίο.

Πλέον, η υπόθεση αναλύεται εξονυχιστικά από τη Δικαιοσύνη, με στόχο να αποκαλυφθεί πλήρως ο «χάρτης» και η διαδρομή των παράνομων επιδοτήσεων.