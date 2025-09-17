Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, η αναβίωση του 1993 και ο συνωστισμός στα νότια

Πριν από μερικούς μήνες, σας είχα γράψει ότι μια αναφορά του Μητσοτάκη για νέα διεύρυνση της ΝΔ από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής φωτογράφιζε τον Ανδρέα Λοβέρδο. Οι δυο τους είχαν συνεννόηση εδώ και πολλούς μήνες και συγκεκριμένα είχαν μιλήσει την ημέρα που ο Μητσοτάκης έκανε ανασχηματισμό, τον περασμένο Μάρτιο. Ο Λοβέρδος δεν ήθελε να μπει από τότε στη ΝΔ, για να μην εκληφθεί ως αντάλλαγμα για τη στάση του στην υπόθεση των Τεμπών.

Όμως υπήρχε συνεννόηση η προσχώρηση να γίνει οργανωμένα, με διάλυση του κόμματος Δημοκράτες και η κουβέντα αφορούσε εξ αρχής τον Νότιο Τομέα της Β' Αθηνών. Το καλοκαίρι πέρασε, με την επιστροφή από τις διακοπές τα ξαναείπαν και συμφώνησαν τα δέοντα να γίνουν μετά το κλείσιμο του κύκλου της ΔΕΘ. Μάλιστα, την ώρα που ο Λοβέρδος και οι συνεργάτες του πήγαιναν στο Μ.Μ. για τις φωτογραφίες, η συνεργάτις του Λοβέρδου Μάγδα Θεοδωρίδη πήγαινε στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά αναστολής λειτουργίας των Δημοκρατών, ενώ και το site του κόμματος είναι πλέον ανενεργό.

Πολυκοσμία στα Νότια

Πάντως, η έλευση του Λοβέρδου που δύο φορές διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν σκόρπισε και ρίγη ενθουσιασμού στα στελέχη της ΝΔ, ιδίως σε μια περίοδο που και ο Μητσοτάκης επιστρέφει στη λογική της... ορθοδοξίας της παράταξης. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης θυμάται ότι χωρίς το κομμάτι της κοινωνίας που κάποτε ψήφιζε ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε πάρει ποτέ 40%, υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως και να έχει, η ενεργοποίηση Λοβέρδου στριμώχνει πολύ τα πράγματα στον Νότιο Τομέα, όπου εκλέγονται βαριά ονόματα: Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κώστας Κυρανάκης, Βασίλης Σπανάκης, Χάρης Θεοχάρης, Αννα Καραμανλή, ενδεχομένως να είναι ξανά υποψήφιος ο Διονύσης Χατζηδάκης, βουλευτές είναι ο Γιάννης Καλλιάνος και η Σοφία Βούλτεψη και επιλαχόντες Τάσος Γαϊτάνης και Ιωάννα Γκελεστάθη. Επίσης, ακούγονται έντονα ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ενώ είχε ανακοινωθεί και ο Νίκος Ρωμανός.

Επανέναρξη συνομιλιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Από τις σημερινές συναντήσεις ξεχωρίζω την επίσκεψη του Λίβυου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη και στην Τρίπολη, οι επαφές με την πλευρά Χαφτάρ και τώρα φαίνεται πως ξεκινάει μια προσπάθεια επανέναρξης, μετά από 15 χρόνια των συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δυο χωρών. Όπως όλα δείχνουν η παρουσία της Chevron στα οικόπεδα νότια της Κρήτης αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή και μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα εξελίξεων. Το σε ποια κατεύθυνση θα το δείξει η ίδια η ζωή.

Βρείτε Μητροπολίτη

Μετά από μήνες έντασης με την Εκκλησία της Κρήτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε νερό στο κρασί του και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο με... διαιτητή τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Η συζήτηση λέγεται ότι δεν κύλησε άσχημα, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει ένα ακόμα μέτωπο στην Κρήτη μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεταναστευτικό. Από την άλλη, δεν παίρνει και πίσω την τροπολογία για το αμετάθετο των Μητροπολιτών που αφορά την κενή θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και "πιάνει" τον ενδιαφερόμενο Μητροπολίτη Κισσάμου Αμφιλόχιο. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης είπε στον Αρχιεπίσκοπο να διαλέξει όποιον κρίνει αυτός, εντός του υφιστάμενου πλαισίου, και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να κλείσει η υπόθεση.

Η αναβίωση του 1993

Έχω την αίσθηση πως ζούμε ένα de ja vu του 1993: Έχουμε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα για να τον ρίξει. Το MEGA είναι στην κορυφή. Ο Λακόπουλος έχει εκπομπή στο Mega. Η Βίσση κάνει συναυλίες και γεμίζει στάδια. Πήγαμε τετράδα στο Ευρωμπάσκετ. Και το θρίλερ των εκλογών θα είναι το εάν μπαίνει ή δεν μπαίνει o Συνασπισμός στη Βουλή…

Τι θα γίνει εάν κάνει κόμμα ο Τσίπρας

Ένας πολύ έμπειρος δημοσκόπος, από τους πιο έμπειρους της αγοράς, μου είπε χθες πως το κόμμα Τσίπρα εκτιμάται πως θα βρίσκεται σε υψηλά μονοψήφια ή στα χαμηλά διψήφια ποσοστά. Το πιο ωραίο όμως ήταν άλλο: μου είπε πως, εάν ο Τσίπρας προχωρήσει στο κόμμα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα κατρακυλήσει πολύ κάτω του ποσοστού εισόδου στη Βουλή. Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν.

Η ανάρτηση Φρουζή

Μέσα στις τοποθετήσεις που αφορούσαν την υπόθεση Νovartis και καταδίκη των - όπως αποδείχθηκαν - ψευδομαρτύρων, ξεχώρισα κι αυτή του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνου Φρουζή, που ούτε λίγο ούτε πολύ μιλά για δικαίωση, επισημαίνοντας κι αυτός πως κανείς δεν πείστηκε πως την ιστορία αυτή οι ψευδομάρτυρες την έστησαν μόνοι τους. Πάντως, με δεδομένο πως ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής μιλούσε για παρά-υπουργείο δικαιοσύνης και το ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την αυτοκριτική του δημοσίως στο συνέδριο της Καθημερινής για την υπόθεση αυτή, κατανοώ πως τους ηθικούς αυτουργούς κάποιοι τους ξέρουν. Και αφορούν στελέχη με τα οποία ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κόψει κάθε σχέση.