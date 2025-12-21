Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα η Καρυστιανού: Το ποσοστό που «κλειδώνει»

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε τις προηγούμενες ηνλερες το βήμα προς στην πολιτική σκηνή καθώς επιβεβαίωσε τις προθέσεις να εμπλακεί ενεργά μέσω σχηματισμού.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η στήλη Μαξιμιλιανός στο Reader, δεν κρύβει πλέον τις πολιτικές της φιλοδοξίες που εδράζονται στη σχετική βεβαιότητα ψήφου που εκφράζει ένα 7-8% του εκλογικού σώματος για το κόμμα που η ίδια προετοιμάζει.

Έχει πλέον πυκνώσει τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών διαχωρίζει πια ανοικτά τη θέση του και η ίδια προλειαίνει το έδαφος για την κάθοδο. Σημειώνει, δε, η στήλη ότι έμπειροι δημοσκόποι επισημαίνουν πως η ανακοίνωση του κόμματος πρέπει να γίνει κοντά στις εκλογές ώστε να μην φθαρεί σε μια αργόσυρτη προεκλογική μάχη όπου θα πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα στα πεδία της οικονομίας, της καθημερινότητας, της εξωτερικής πολιτικής κοκ.