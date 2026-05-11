Πόθεν Έσχες: Η περιουσιακή κατάσταση του Αλέξη Τσίπρα - Νέα ακίνητα στην κατοχή του

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025, χρήσης 2024, παρουσιάζει αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην πρωθυπουργού.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας | EUROKINISSI
Στη δημοσιότητα η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα για το 2025, χρήσης 2024, όπου φαίνεται αύξηση των ακινήτων που έχει στ΄όνομά του.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ στους λογαριασμούς του.

Παράλληλα, έχει δηλώσεις συνολικά πέντε ακίνητα, το ένα εκ των οποίων είναι οικόπεδο. Αναλυτικά, δηλώνει δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο και άλλα δύο στην Αττική, όλα προερχόμενα από γονική παροχή. 

Επίσης, διατηρεί ένα δίκυκλο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα ΕΔΩ.

