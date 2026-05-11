Πόθεν Έσχες: Η περιουσιακή κατάσταση του Δημήτρη Νατσιού

Στη δημοσιότητα δόθηκε η δήλωση «Πόθεν Έσχες» του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, για το έτος 2025 (χρήση 2024), στην οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές στα περιουσιακά του στοιχεία, με κυριότερες την αγορά οχημάτων και τη γονική παροχή ακινήτου.

Εισοδήματα και καταθέσεις

Για το έτος 2024, ο κ. Νατσιός δήλωσε συνολικά εισοδήματα που επιμερίζονται ως εξής:

Μισθωτές υπηρεσίες: 30.082,48€

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων & δάνεια: 15.000€

Αφορολόγητα ποσά: 2.352€

Λοιπά (ακίνητα, τόκοι): 232€

Οι αποταμιεύσεις του ανέρχονται σε 19.322,38€, μοιρασμένες σε οκτώ λογαριασμούς (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Optima), με τη μερίδα του λέοντος (18.825€) να τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος της Νίκης διατηρεί εμπράγματα δικαιώματα σε τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς (διαμερίσματα και οικόπεδα), τα οποία αποκτήθηκαν στο παρελθόν μέσω γονικών παροχών. Αξιοσημείωτο είναι πως εντός του 2024 προχώρησε στη μεταβίβαση ενός διαμερίσματος 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς ως γονική παροχή, κρατώντας όμως την υποχρέωση του στεγαστικού δανείου που το συνοδεύει.

Οχήματα και δανειακές υποχρεώσεις

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από την ανανέωση του στόλου οχημάτων του, καθώς απέκτησε:

Ένα καινούριο ΙΧ 1.490 κ.εκ. αξίας 27.000€ (με χρηματοδότηση 15.000€ από νέο δάνειο).

Ένα μεταχειρισμένο ΙΧ 1.796 κ.εκ. με δηλωθέν κόστος 100€.

Στο μέτωπο των χρεών, ο κ. Νατσιός διαχειρίζεται δύο δάνεια: ένα παλαιότερο στεγαστικό (υπόλοιπο 99.213€) και ένα νέο καταναλωτικό από την Εθνική Τράπεζα (υπόλοιπο 14.599€) για την αγορά του αυτοκινήτου.

