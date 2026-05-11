Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη: Tα ακίνητα και τα εισοδήματα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για το έτος 2025 (χρήση 2024). Η δήλωση αποτυπώνει την οικονομική εικόνα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κύρια χαρακτηριστικά τη σταθερότητα των εισοδημάτων του και μια νέα προσθήκη στο real estate χαρτοφυλάκιό του.

Τα εισοδήματα και οι τραπεζικές καταθέσεις

Για το έτος 2024, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 58.042,01 ευρώ. Η ανάλυση των πηγών εσόδων του έχει ως εξής:

36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές.

21.504,96 ευρώ από την εκμετάλλευση ακινήτων.

7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Όσον αφορά τις αποταμιεύσεις του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατηρεί λογαριασμούς σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Το υψηλότερο υπόλοιπο καταγράφεται στην Εθνική Τράπεζα, με το ποσό των 55.559,78 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο ακινήτων, δηλώνοντας συνολικά 17 εγγραφές που αφορούν ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Η λίστα περιλαμβάνει διαμερίσματα, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες και οικόπεδα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη φετινή δήλωση είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο. Πρόκειται για ένα ακίνητο περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αποκτήθηκε εντός του 2024 με το τίμημα των 120.000 ευρώ.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει, συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Τέλος, εντύπωση προκαλεί η επιλογή του στον τομέα της μετακίνησης, καθώς δηλώνει ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992, επιλογή που παραπέμπει σε μια πιο χαμηλών τόνων δημόσια εικόνα.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.