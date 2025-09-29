Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα: 37.500 ευρώ από «βραβεία ειρήνης»

Το «φως» της δημοσιότητας «είδαν» σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα Πόθεν Έσχες, των πολιτικών αρχηγών για το 2022 και το 2023 (σ.σ. γίνονται πάντα έναν χρόνο μετά), μεταξύ αυτών και του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Το 2022, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε εισοδήματα ύψους 106.783,34 ευρώ, με τα 37.500 εκ των οποίων να προέρχονται από τα Βραβεία Ειρήνης που του απένειμαν τα γερμανικά κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας, ποσά όμως τα οποία διατέθηκαν για τη χορήγηση υποτροφιών.

Ειδικότερα, έλαβε 25.000 ευρώ από το βραβείο ειρήνης Βεστφαλίας εκ των οποίων έδωσε από 6.000 ευρώ στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Πειραιά και Πάντειο, οπότε φέρεται να του έμειναν 1.000 ευρώ.

Από το βραβείο ειρήνης της Έσσης πήρε 12.500 ευρώ και έδωσε 6.000 ως χορηγία για απονομή υποτροφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλα 6.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οπότε φέρεται να του έμειναν 500 ευρώ.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζεται ως μοναδικός δικαιούχος σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με υπόλοιπο 120.897,6 ευρώ, ποσό που προέρχεται από εισοδήματα του 2022 και προηγούμενων ετών. Παράλληλα, είναι συνδικαιούχος σε τρεις ακόμη λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας, ύψους 80.512,77 ευρώ. Στα ακίνητα περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα στην Αττική, το οποίο απέκτησε μέσω γονικής παροχής, ενώ στο όνομά του βρίσκεται και μια μοτοσυκλέτα 652 κυβικών, με έτος κτήσης το 2007.

Για το επόμενο οικονομικό έτος, 2023, τα εισοδήματά του προέρχονται κυρίως από τη βουλευτική του αποζημίωση (57.178,19 ευρώ) και από εκμίσθωση ακινήτων (6.000 ευρώ). Οι καταθέσεις του αυξήθηκαν φτάνοντας τα 259.604,57 ευρώ, δηλαδή περίπου 59.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, στη δήλωσή του καταγράφεται για πρώτη φορά η συμμετοχή του στο «Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία», που φέρει το όνομά του.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα το 2024, αφορά το 2023

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα το 2023, αφορά το 2022