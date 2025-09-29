Το πόθεν έσχες του Κώστα Αχ. Καραμανλή: Περιουσία με 23 ακίνητα και 3 αυτοκίνητα

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής δημοσίευσε σήμερα το πρωί (29/9) τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (Πόθεν Έσχες) πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, και αφορά στα έτη 2022 και 2023, μεταξύ αυτών και του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ο Κώστας Καραμανλής, το 2023, με τη δήλωση να γίνεται το 2024, δήλωσε εισοδήματα ύψους -περίπου- 173.355 ευρώ, δεν έχει καμία μετοχή σε τράπεζα του εσωτερικού, ούτε του εξωτερικού, ενώ δεν διαθέτει στο όνομά του θυρίδα.

Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής έχει δηλώσει 23 ακίνητα, εκ των οποίων τα επτά είναι διαμερίσματα, δύο μονοκατοικίες, τρεις καλλιέργειες, δύο οικόπεδα, δύο θέσεις στάθμευσης, τέσσερις αποθήκες, ένα κατάστημα και δύο για άλλες περιπτώσεις.

Όσον αφορά τα κάθε χρήσης οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, ο πρώην υπουργός Μεταφορών έχει μία μηχανή και τρία αυτοκίνητα, τα οποία τα απέκτησε αντίστοιχα το 2008, το 2022, το 2004 και το 2021.

Σε ό,τι αφορά τα νεοαποκτηθέντα οχήματα, ο Κώστας Καραμανλής δαπάνησε το συνολικό ποσό των 43.865 ευρώ.